Tanie linie lotnicze Ryanair wprowadziły zmiany w polityce przewozu bagażu. Od 15 stycznia obowiązują m.in. tańsze bilety za bagaż rejestrowany. To nie jedyne zmiany przewoźnika.

Od 15 stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące przewozu bagażu na pokładzie Ryanair.Przede wszystkim, będą tańsze bilety za bagaż rejestrowany. Wcześniej należało zapłacić za niego 150 zł, teraz kosztuje on 105 zł. Co więcej, podniesiono także limit bagażu jaki podróżni mogą zabrać, z 15 do 20 kilogramów!Pasażerowie podróżujący liniami Ryanair dzięki nowym zmianom będą mogli mieć w cenie biletu 2 sztuki bagażu podręcznego. Różnica jest tylko taka, iż podróżujący korzystający z ofert Plus, Flexi Plus i Family Plus, będą mogli mieć oba bagaże w kabinie. Pozostali mogą wnieść na pokład tylko jedną sztukę bagażu. Walizki nadprogramowe zostaną zabrane przy bramkach i umieszczone w luku bagażowym.Pierwszeństwo wejścia na pokład (priority) można wykupić w chwili rezerwacji biletów już za 24 zł, natomiast później za 30 zł nawet do 30 minut przed planowanym odlotem przez aplikację Ryanaira.- Cieszymy się z wprowadzenia nowej polityki przewozu bagażu, która weszła w życie. Mamy nadzieję, że znacznie usprawni ona proces wejścia na pokład samolotu i ograniczy ryzyko opóźnień spowodowanych koniecznością przenoszenia bagaży z pokładu do luku. Jednocześnie obniżyliśmy ceny przewozu bagażu rejestrowanego zwiększając limity wagowe o 33% - podaje Kenny Jacobs z Ryanaira.