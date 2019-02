Rynek nieruchomości w Trójmieście. Ceny małych mieszkań w Trójmieście są najwyższe w Polsce

Rynek nieruchomości w Trójmieście. Ile za małe mieszkanie?

392 tysięcy złotych - tyle średnio na koniec 2018 r. trzeba było zapłacić za małe mieszkanie w stolicy Pomorza - wynika z wyliczeń serwisu otodom.pl. To nawet o 50 tys. więcej niż w Warszawie, która przez lata była najdroższa. Średnia kwota za kawalerkę w Gdańsku wzrosła w przeciągu 2018 r. aż o 100 tys. zł. - jeszcze na jego początku wynosiła ok. 290 tys. Rekordowe ceny dotyczą zarówno lokali z rynku pierwotnego jak i wtórnego.

- Gdańsk jest dość specyficzny, bo mamy tu do czynienia z rozbudowanym rynkiem inwestycyjnym. Osoby, które kupują mieszkania na wynajem, myślą nie tylko o wynajmie długoterminowym, np. studentom. Gdańsk ma doskonałą lokalizację turystyczną. Niektórzy kupują więc mieszkania, by wynajmować je na miesiąc, tydzień lub na dni, m.in. turystom. Taki wynajem jest dla właściciela dużo bardziej opłacalny. W Gdańsku obserwujemy teraz boom na rynku deweloperskim, w tym mieście dostępne są też mieszkania o bardzo wysokim standardzie. Jeżeli poprawia się standard kupowanych mieszkań, to jednocześnie podwyższa się również średnia cena transakcyjna w danym rejonie - podkreśla Marcin Jańczuk, analityk rynku mieszkaniowego z firmy Metrohouse.

Rynek nieruchomości w Trójmieście. Najdroższe dzielnice

Najdroższą dzielnicą w Polsce jest Dolny Sopot. Za metr kwadratowy mieszkania średnio płaci się tu obecnie ok. 17 tys. zł.

Wynajem lokali przynosi inwestorom krocie. W gronie 50 najbardziej pod tym względem dochodowych dzielnic w Polsce jest aż pięć gdańskich - Strzyża, Wrzeszcz Dolny, Chełm, Śródmieście i Oliwa.

Pierwsza z nich ma najwyższą stopę zwrotu z wynajmu w skali całego kraju - 8,87 proc. Eksperci rynku nieruchomości podkreślają, że o atrakcyjności Strzyży decyduje świetne skomunikowanie (w tym przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej), bliskość kampusu uniwersyteckiego, ale także lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Rynek nieruchomości w Trójmieście. Gdzie na wynajem?

Przypominamy też, że w Gdańsku od niedawna można wynajmować mieszkania w drugiej tutejszej inwestycji popularnego państwowego Funduszu Mieszkań na Wynajem.

Pierwsze lokale w takiej formule najemców kilka lat temu znalazły się w jednym z budynków na osiedlu Browar Gdański przy ul. Kilińskiego w Dolnym Wrzeszczu.

Nowe mieszkania w ramach funduszu dostępne są w dwóch budynkach osiedla Słoneczne Wzgórza przy ul. Kołodzieja na Ujeścisku. Lokale mają powierzchnię od 31 do 57 m kw. Średnia cena najmu oscyluje między 29-32 zł za m kw. i jest zależna od długości trwania umowy - im dłuższy najem, tym jest ona niższa.

