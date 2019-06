Rynek Oruński w Gdańsku. Znamy wynik konkursu! Tak będzie wyglądało serce gdańskiej Oruni [WIZUALIZACJE]

Rynek Oruński, z racji swej lokalizacji, a także otoczenia zabytkowymi budynkami, to wyjątkowa przestrzeń. Gdy Orunia nie leżała jeszcze w granicach Gdańska, funkcjonujący w rejonie ulicy Gościnnej rynek był miejscem, w którym skupiało się życie lokalnej społeczności i działały najważniejsze instytucje. Mieszkańcy dostrzegają potencjał tego miejsca i liczą na przywrócenie mu dawnej świetności. W listopadzie 2017 r. wzięli udział w zorganizowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska konsultacjach, podczas których wraz z architektami zastanawiali się nad możliwymi do wprowadzenia zmianami na rynku.

W efekcie przestrzeń zyska klimat małego placu rynkowego na przedmieściu, na którym łatwo będzie można zmienić aranżację i dostosować ją do bieżących potrzeb. Zdaniem jury, interesujące rozwiązanie polega na zlokalizowaniu stoisk handlowych wzdłuż chodnika prowadzącego do stacji SKM. Aprobatę jury zyskały także rozwiązania zaproponowane dla dwóch zielonych skwerów. Zostały one zaprojektowane w odrębny sposób, wynikający z ich historii. Dla skweru im. Danuty Siedzikówny „Inki” inspiracją związaną z życiem Oruni był krajobraz Żuław, a dla tzw. skweru przy torach – dawny cmentarz - dodaje Monika Domachowska z BRG.