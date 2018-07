Choć kampania przed jesiennymi wyborami samorządowymi oficjalnie się jeszcze nie rozpoczęła, to już nabiera coraz mocniejszych rumieńców. Ostatnio za sprawą Ryszarda Petru, który dał pstryczka w nos Jarosławowi Wałęsie, kandydatowi PO i N. na prezydenta Gdańska. Ten nie pozostał mu dłużny.

Podobnie jak we Wrocławiu @Platforma_org powinna wycofać kandydaturę @WalesaMEP i poprzeć jako wspólnego kandydata @AdamowiczPawel — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 27 lipca 2018



Jarosław Wałęsa: Działalność polityczna Ryszarda Petru przez ostatnie 2 lata to ciąg porażek, więc trudno traktować poważnie jego rady

Paweł Adamowicz o słowach Ryszarda Petru: Umniejszanie pracy wielu osób, które przez ostatnie lata zmieniały miasto jest małostkowe, a taki styl prowadzenia kampanii świadczy tylko o tym, kto tak postępuje.

, założyciel i były przewodniczący Nowoczesnej, a obecnie poseł Koła Liberalno-Społeczni, zabrał głos ws. wystawienia w Gdańsku Jarosława Wałęsy do walki o prezydenturę.- Podobnie, jak we Wrocławiu Platforma Obywatelska powinna wycofać kandydaturę Wałęsy i poprzeć jako wspólnego kandydata- napisał w mediach społecznościowych Petru.Nawiązał tym samym do ostatniej decyzji władz PO.ogłosił, że partia rezygnuje z poparcia udzielonego wcześniej dla. Oficjalnie dlatego, że w każdym dużym mieście ma być koalicja PO z N. Nieoficjalnie: bo sondaże nie dawały Ujazdowskiemu większych szans na wygraną., pod wpisem Petru dodał komentarz, w którym napisał: “Balcerowicz o Petru: Merytorycznie jest bardzo dobry. Okazał się jednak niedojrzały politycznie. W efekcie szkodzi sobie, a przy okazji projektowi, który współtworzył. Egocentryzm przesłania mu rozum”.W rozmowie z “Dziennikiem Bałtyckim” Jarosław Wałęsa nie kryje, że jest zdeterminowany, by nadchodzące wybory w Gdańsku wygrać.- Działalność polityczna Ryszarda Petru przez ostatnie 2 lata to ciąg porażek, więc trudno traktować poważnie jego rady - ripostuje Wałęsa. - Zbudowaliśmy wspólną koalicję PO i Nowoczesnej, zapraszamy na nasze listy wyborcze do Rady Miasta osoby bezpartyjne, radnych dzielnic, ruchy miejskie . Już za kilka tygodni zaprezentujemy cały nasz zespół, który będzie walczył o zwycięstwo zarówno w wyborach na Prezydenta Gdańska jak i do Rady Miasta - dodaje. Powołuje się też na sondaż przygotowany w maju przez “Dziennik Bałtycki”.- Zgodnie z opublikowanym w “Dzienniku Bałtyckim” sondażu opinii publicznej cieszę się najwyższym poparciem wśród kandydatów na prezydenta miasta. To bardzo mnie mobilizuje do ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców - zaznacza Wałęsa.Odpuszczać nie zamierza obecny prezydent Paweł Adamowicz, który nie czekając na poparcie PO ogłosił, że będzie się ubiegał o reelekcję z list własnego komitetu.- Gdańsk jest ósmym najszybciej rozwijającym się regionem Europy na 275 i najmniej zadłużonym dużym miastem w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca. Ten wynik nie wziął się znikąd jest rezultatem naszej strategii i pracy. Widzą to osoby patrzące na miasto w sposób obiektywny i w ten sposób rozpatruję słowa Ryszarda Petru. Umniejszanie pracy wielu osób, które przez ostatnie lata zmieniały miasto jest małostkowe, a taki styl prowadzenia kampanii świadczy tylko o tym, kto tak postępuje. Dla mnie najważniejsza jest codzienna praca na rzecz miasta, a głosują zawsze wyborcy i na ich głos czekam najbardziej- komentuje dla “Dziennika Bałtyckiego” Adamowicz.