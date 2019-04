Rządowe BMW miało kolizję z tramwajem w Gdańsku. Do zdarzenia doszło po konwencji PiS w sobotę, 30.03

Nieoficjalną informację o kolejnej w ostatnich miesiącach stłuczce rządowego samochodu jako pierwsze podało radio RMF FM. Jak udało nam się ustalić w spółce Gdańskie Autobusy i Tramwaje, rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Uszkodzenia pojazdu szynowego nie są duże - to tylko zarysowania lakieru.

Okoliczności zdarzenia opisuje też gdańska policja, choć nie potwierdzając, że BMW było pojazdem Służby Ochrony Państwa.

- W sobotę 30 marca o godz. 14:50 policjanci z gdańskiej komendy odebrali zgłoszenie dotyczące kolizji tramwaju z samochodem marki BMW. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej z ul. Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy zostali zbadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Obaj byli trzeźwi. Z uwagi na rozbieżność wyjaśnień uczestników co do przebiegu zdarzenia oraz fakt że żaden z kierujących nie przyznał się do winy funkcjonariusze skierują wniosek do sądu - informuje st. asp. Mariusz Chrzanowski z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.