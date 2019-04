Rzucał kamieniami w budynek, groził policjantom nożem. Agresywny 17-latek zatrzymany

Kilka dni temu oficer dyżurny komisariatu na gdańskim Suchaninie odebrał zgłoszenie o tym, że na jedną z posesji wtargnął mężczyzna, który jest wulgarny, agresywny i rzuca kamieniami w dom oraz osoby, które tam się znajdują.

Pod wskazanym adresem dzielnicowi zastali młodego mężczyznę, który zachowywał się agresywnie i był wyraźnie pobudzony. Mężczyzna na widok policjantów zaczął rzucać w nich kamieniami, w pewnym momencie, niespodziewanie wyciągnął nóż i zaczął nim wymachiwać w kierunku interweniujących policjantów, grożąc jego użyciem.

Dzielnicowi ostrzegli agresora, że użyją środków przymusu bezpośredniego. Nie przyniosło to jednak efektu, bo mężczyzna z nożem w ręku zaczął uciekać, przeskakiwał ogrodzenia, wbiegł do pobliskich pomieszczeń gospodarczych i tam próbował ukryć się przed policjantami. W pewnym momencie mężczyzna wybiegł z budynku. W jednej dłoni trzymał nóż, w drugiej piłę mechaniczną. Dzielnicowi wezwali na wsparcie kolegów, funkcjonariusze podbiegli do mężczyzny i obezwładnili go. 17-latek podczas obezwładniania zaczął atakować policjantów pięściami, kopał, pluł. Zachowanie mężczyzny nie przeszkodziło policjantom w zdecydowanym działaniu, funkcjonariusze sprawnie obezwładnili i zatrzymali 17-latka.

Policjanci zabezpieczyli niebezpieczne przedmioty, którymi posługiwał się mężczyzna. Dodatkowo funkcjonariusze wezwali na miejsce ratowników medycznych, ponieważ mieli podejrzenie, że zachowanie mężczyzny może być spowodowane zażyciem środków odurzających. Decyzją ratowników medycznych 17-latek trafił do szpitala, a potem w eskorcie policjantów do policyjnego aresztu.

Zatrzymany usłyszał prokuratorskie zarzuty czynnej napaści na policjantów, naruszenia ich nietykalności cielesnej oraz wywierania przemocą i groźbą wpływu na czynności policjantów. Wobec 17- latka gdański sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt. Podejrzanemu grozi 10 lat pozbawienia wolności.

