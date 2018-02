Sąd Najwyższy wczoraj, w środę 7.02., postanowił oddalić jako "oczywiście bezzasadną" kasację obrońcy Samira S. wniesioną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Mężczyzna został skazany przez gdański sąd na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

- W ustnych motywach tego rozstrzygnięcia sąd wskazał m.in., że przed Sądem Najwyższym nie można podważać ustaleń faktycznych - poinformowałWytłumaczył, że Sąd Najwyższy rozpoznaje sprawy w granicach zarzutów kasacyjnych, które w tej konkretnej sprawie nie zasługiwały na uwzględnienie i należało je uznać za niezasadne w stopniu oczywistym.O kasacji w sprawie Samira S. pisaliśmy w maju ubiegłego roku. Arnost Becka, adwokat Samira S. informował wówczas: - Kasacja opiera się na trzech zarzutach. Pierwszy dotyczy tego, że ustalony przez sąd stan faktyczny oparty był na podstawie zeznań policjantów, którzy twierdzili, że Samir zwierzał im się w trakcie jazdy do Elbląga, gdzie wskazać miał miejsce ukrycia broni. Mój klient przyjmował 9 różnych wersji wydarzeń, a sąd dał wiarę właśnie tej - niezaprotokołowanej, opartej na rzekomej rozmowie bez tłumacza funkcjonariuszy, których wersje wydarzeń nie są do końca jednolite, bo w szczegółach są rozbieżnościMecenas tłumaczył, że prezentowana przez policjantów wersja zdarzenia ma się w jego ocenie nijak do, co wykazać mógłby eksperyment procesowy, którego ani Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe, ani Sąd Okręgowy w Gdańsku nie zdecydował się przeprowadzić.- Trzeci zarzut dotyczy faktu, że rzekomo zrabowany z miejsca zdarzenia przez Samira telefon komórkowy w momencie, kiedy mój klient znajdować się miał w autobusie do Elbląga w Kiezmarku, ok. 20 km od Gdańska, wciąż logował się do masztu w centrum miasta , gdy już dawno powinien znajdować się w zasięgu innego przekaźnika - dodawał obrońca.Zwłoki małżeństwa K. i jego 16-miesięcznej córeczki odnalezione zostały w mieszkaniu przy ul. Długiej w Gdańsku. Cała trójka zabita została strzałami w głowę z pistoletu.