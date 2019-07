Salmonella w gorczycy marki Prymat. GIS wydał ostrzeżenie!

Salmonella Typhimurium w gorczycy

Bakterie Salmonella Typhimurium wykryto w produkcie "Gorczyca biała" 30g marki Prymat. Numer zakażonej partii to 1298133 - data minimalnej trwałości to maj 2022 roku.

Badania, w których znaleziono pałeczki Salmonelli przeprowadzono w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Bakterie wykryto w 4 z 5 badanych próbek produktu. Jak czytamy w ostrzeżeniu:

Spożycie produktu, szczególnie bez obróbki termicznej, wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatrucia pokarmowego.

GIS wycofuje gorczycę marki Prymat. Działania podjęte przez GIS i firmę Prymat

Organy Głównej Inspekcji Sanitarnej podjęły wszelkie działania w celu ustalenia miejsc dystrybucji zakażonej partii produktu i wycofania jej z obrotu. Firma Prymat podała do informacji, że zidentyfikowała wszystkich odbiorców kwestionowanej partii tego wyroby i zwróciła się do nich z prośbą o wstrzymanie dalszej dystrybucji określonej partii produktu i zwrócenie jej do magazynu firmy.