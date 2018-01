Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Do bardzo rzadkiej sytuacji doszło w czwartek w Gdańsku. Do gdańskiej komendy zgłosił się mężczyzna, który był poszukiwany listem gończym Przyznał, że ma do odbycia karę za popełnione przestępstwo i chce zostać zatrzymany.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.