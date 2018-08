Samolot linii lotniczych WizzAir lecący z Gdańska do Tromso w w Norwegii po pewnym czasie wrócił na lotnisko w Rębiechowie. Co się stało?

W sobotę 4 sierpnia planowo o godzinie 14.15 miał z Gdańska odlecieć samolot do norweskiego miasta Tromso. Samolot wystartował, jednak nie odleciał w kierunku Norwegii. Przez kilkadziesiąt minut krążył nad Gdańskiem. Co się stało?Jak się okazało maszyna miała problemy ze schowaniem podwozia. W związku z tym pilot latał kilkadziesiąt minut w okolicy by spalić paliwo. Samolot wylądował bezpiecznie w Gdańsku przed godziną 17.Jak poinformował dziennikarzy Radia Gdańsk Michał Dragacz, rzecznik gdańskiego lotniska: nie było to lądowanie awaryjne.