Seabin, pływający kosz na śmieci, usunie zanieczyszczenia znajdujące się w gdańskiej marinie

Seabin jest pływającym pojemnikiem na śmieci, który może być zainstalowany w wodzie na terenie n.in. przystani żeglarskich. Jego zadaniem jest zbieranie wszystkich pływających śmieci. Dzieje się to poprzez zasysanie wody z jej powierzchni. Woda przechodzi przez filtr workowy znajdujący się w koszu Seabin. Następnie woda jest wypompowywana pozostawiając w koszu śmieci i zanieczyszczenia (do 20 kg), które należy co jakiś czas usuwać.

Seabin ma również możliwość zbierania części olejów i zanieczyszczeń pływających na powierzchni wody. W ciągu roku tego typu urządzenie może zebrać do ok. pół tony zanieczyszczeń, charakteryzując się przy tym zużyciem prądu typowym dla instalacji 12V.

Dane o zebranych przez pływający kosz śmieciach posłużą do badania mającego na celu określenie, jak bardzo zaśmiecone są morza i oceany, jak istotna jest ochrona środowiska oraz jak duży, pozytywny wpływ ma cała akcja zarówno lokalnie, jak i na całym świecie.

Sprzęt został przekazany gdańskiej marinie na zasadzie darowizny przez Wartsila Polska Sp. z o.o.

