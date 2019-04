Sędziowie z Trójmiasta wyszli przed sądy. To wyraz sprzeciwu dla działań rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Jak tłumaczy sędzia Piotr Jędrzejewski z gdyńskiej „rejonówki”, wtorkowe wydarzenie, w którym wzięli udział, to wyraz sprzeciwu dla podejmowanych dyscyplinarnych działań w stosunku do sędziów z całego kraju. Zdaniem sędziego - to ingerowanie w niezawisłość sędziowską i zastraszanie tego środowiska.

- Impulsem do tego spotkania [przed sądem - red.] są informacje dotyczące postępowania wobec sędzi Aliny Czubieniak z Gorzowa Wielkopolskiego, której wymierzono karę dyscyplinarną za decyzję o uchyleniu aresztu, wbrew stanowisku prokuratury - mówi sędzia Jędrzejewski.

I dodaje: - Kara ta została wymierzona w związku z odmienną interpretacją przepisów prawa przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, a takie kwestie nie powinny być uznawane za przewinienia dyscyplinarne. Kolejne takie sytuacje powodują potrzebę wyrażenia poparcia dla koleżanek i kolegów, których dotykają takie konsekwencje.

Przedstawiciele Temidy wskazują, że chcą głośno przekazać wyrazy wsparcia dla osób, przeciwko którym prowadzone są takie postępowania, ale też poinformować opinię publiczną o stosowaniu „niedopuszczalnych w państwie prawa praktyk”, mających podporządkować sędziów władzy wykonawczej.

- Iustitia wspierała i będzie wspierać sędziów szykanowanych w bezzasadnych postępowaniach dyscyplinarnych. Żadnego sędziego nie zostawimy bez pomocy - komentuje dla „Dziennika Bałtyckiego” Krystian Markiewicz, Prezes SSP „Iustitia”.

Z kolei sędzia Dorota Zabłudowska, Członek Zarządu SSP Iustitia i Zarządu Oddziału Gdańskiego SSP Iustitia podkreśla, że „sędziowie czują się odpowiedzialni za stan praworządności w Polsce”. - Niezależny i niezawisły sąd to podstawowe prawo każdego obywatela, wyrażone w artykule 45 Konstytucji. Skazywanie sędziów na kary dyscyplinarne za treść orzeczeń stanowi kolejny krok w kierunku podporządkowania władzy sądowniczej politykom, na co nie ma i nie będzie zgody. Wychodząc przed sądy dajemy wyraz naszej determinacji, by godnie i uczciwie pełnić naszą służbę. Niezależnie od konsekwencji, jakie mogą nas spotkać, nie damy się zastraszyć. Jesteśmy to winni obywatelom - wskazuje sędzia Zabłudowska.

Trójmiejska akcja nie jest jedynym wyrazem sprzeciwu środowiska Temidy. Przed placówki wyszli też m.in. sędziowie ze Szczecina, Słupska czy Elbląga.