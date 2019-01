Sejmik Województwa Pomorskiego zakończył kadencję. Na ostatniej sesji przed wyborami zaprezentowano obraz "Pomorze" podarowany urzędowi

Ostatnia sesja była okazją do podsumowań. Zdaniem władz województwa była to najlepsza kadencja samorządu w historii Pomorza. Udało się pozyskać 7, 5 mld zł dofinansowania unijnego, a bezrobocie spadło do rekordowo niskiego poziomu 4,9 proc. Przyjęto uchwałę ws. oceny sytuacji na pomorskim rynku pracy.

Dzieło „Pomorze” zostało zamówione w 1923 r. przez ówczesnego wojewodę pomorskiego Stanisława Wachowiaka. Obraz był w posiadaniu rodziny Stanisława Wachowiaka i został podarowany na rzecz Muzeum Narodowego w Gdańsku w 2018 r.

Ofiarodawcy obrazu są potomkami Wachowiaka. Na sesji sejmiku podkreślali, że dzieło "Pomorze" powinno trafić do instytucji, która tym Pomorzem zarządza.

- Droga rodzino byłego wojewody pomorskiego, bardzo dziękujemy, że państwo zdecydowali się na ten niezwykle ważny gest. Jesteśmy wdzięczni za ten dar. W ostatnim czasie coraz więcej mamy sytuacji, gdy wracamy do przedwojennych korzeni. Tydzień temu odsłoniony został pomnik poświęcony pomordowanym Pomorzanom w Toruniu, Toruń to była przedwojenna stolica woj. pomorskiego - powiedział marszałek Struk.

I podsumowując kadencję powiedział:

- Na tej sali toczyliśmy niejednokrotnie spory, może czasami zbyt mocne słowa padały, ale mieliśmy różnice zdań w sprawach, które są niezwykle istotne dla naszego regionu. W polityce ścierają się poglądy, ludzie, ale mimo wszystko dotrwaliśmy razem do końca tej kadencji. Dziękuję za wiele konstruktywnych uwag, opinie, które były wypowiadane na tej sali i inspirowały zarząd województwa. Proponuję, by o wszystkim co złe zapomnieć, a pamiętać o dobrych chwilach, których było multum, bo to co nam przyświeca, to miłość do tego regionu - stwierdził Struk.

