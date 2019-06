Self Storage, co to właściwie jest?

Self Storage, tłumacząc dosłownie, to magazyn samoobsługowy, większości osób będzie kojarzyło się to z halą magazynową, ale w rzeczywistości to zupełnie coś innego. Takie obiekty od lat cieszą się ogromną popularnością w USA, tam korzystanie z self storage, to codzienność. Na terenie naszego kraju wiele osób kojarzy budynki z charakterystycznym czerwonym oknem i zastanawia się co tam może być, jest wiele teorii, a naprawdę to jest właśnie firma Less Mess Storage, która intensywnie buduje obiekty na terenie całej Polski, rozwijając usługę self storage i stając się liderem i ulubioną firmą w branży.

Kto może skorzystać?

W naszym kraju coraz więcej ludzi korzysta z tego typu usług. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy możliwość przechowania różnych rzeczy, co jest bardzo pomocne np. podczas przeprowadzki, remontu, kiedy trzeba w bezpiecznym miejscu przechować część swojego dobytku, kiedy zalegają nam w domu rzeczy sezonowe, np. ubrania i sprzęty sezonowe. Można oczywiście upychać je w szafie, za drzwiami, ale nie trzeba, bo można mieć swój dodatkowy pokój poza domem. Oferta jest zarówno dla osób prywatnych i firm. Niezależnie od branży i wielkości przedsiębiorstwa można przechowywać dokumenty, ulotki, towary, materiały marketingowe.

Jak to działa?

Self Storage można znaleźć w każdym z większych polskich miast, jak np. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań . W maju 2019r otworzyliśmy pierwszy obiekt na północy, dokładnie w Kowalach przy ulicy Energetycznej 13.W kolejnym miesiącu został otwarty drugi obiekt w Trójmieście- w Rumi. Znajduje się on przy ulicy Jana III Sobieskiego 115 – bezpośrednio przy trasie S6. W tym miejscu klient ma możliwość wynajęcia dowolnej powierzchni, a dostępnych jest ponad czterdzieści rozmiarów, od małych schowków 0,5m², aż po tak duże, że można zmieścić rzeczy nawet z dużego mieszkania i firmy (30m²), powierzchnia zmienia się co pół metra, czyli 0,5 m², 1m², 1,5m² i tak aż do około 30m². Wynajęte pomieszczenie klient zamyka na swoją kłódkę, obsługa ani nikt inny nie ma dostępu do magazynu klienta. Przy wyborze rozmiaru koniecznie trzeba wziąć pod uwagę wysokość pomieszczeń, w Warszawie pomieszczenia mają do 3 metrów wysokości, w zależności od lokalizacji. Warto przechowywać rzeczy piętrowo, czyli jedne na drugich (o ile jest taka możliwość), takie składowanie rzeczy pozwala zaoszczędzić miejsce na podłodze, a w konsekwencji potrzebne będzie mniejsze pomieszczenie , a tym samym koszt najmu też będzie mniejszy. Uprzejmy i doświadczony personel zawsze rzetelnie doradzi w doborze rozmiaru pomieszczenia do potrzeb. Każdy klient jest zapraszany do obiektu, dzięki temu można zobaczyć różne pomieszczenia, porównać rozmiary, a przy okazji napić się pysznej kawy.

Na jak długo muszę wynająć takie pomieszczenie?

Nie trzeba zobowiązywać się do długoterminowych umów najmu, ponieważ można wynająć pomieszczenie nawet na 7 dni, a na jak długo, to już decyduje klient. Po podpisaniu umowy klient otrzymuje indywidualny pin, dzięki któremu dostęp do obiektu jest 24h/ dobę, dosłownie o każdej porze dnia i nocy.

Czy to naprawdę jest bezpieczne?

Jeśli ktoś zadaje sobie pytanie: czy to na pewno bezpieczne – można ich uspokoić. Przestrzenie tego typu są chronione alarmem, monitoringiem i specyficzną dla branży kontrolą dostępu, są więc bardzo bezpieczne. Nie dostanie się tam nikt nieupoważniony, więc nasze rzeczy mogą tam leżeć spokojnie, dopóki nie zechcemy z nich skorzystać. Firma zadbała również o warunki przechowywanych przedmiotów, obiekty są ogrzewane, wentylowane i utrzymywana jest stała wilgotność, co sprawia, że warunki do przechowywania są odpowiednie nawet dla bardzo wymagających rzeczy.

Oddziały firmy są czynne 7 dni w tygodniu, co ułatwia kontakt z pracownikami, a także zachęca do wizyty w dogodnym dla siebie czasie.

W każdym obiekcie jest sklep z kartonami i szeroką gamą produktów do spakowania i zabezpieczenia rzeczy, które można zakupić również w sklepie online: eKartony.pl