Seniorka nie straciła oszczędności dzięki czujności pracownika banku. Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze metodą "na policjanta"

Do policjantów zadzwoniła zaniepokojona pracownica jednego z banków i powiedziała oficerowi dyżurnemu o tym, że przed chwilą jedna z klientek banku, starsza pani, która była bardzo niespokojna, przelała kilkadziesiąt tysięcy złotych na nowo utworzone konto. Pracownica zorientowała się, że może to być próba oszustwa, tzw. metodą „na policjanta” i powiadomiła funkcjonariuszy. Policjanci udali się do miejsca zamieszkania seniorki, a przelew kilkudziesięciu tysięcy złotych został wstrzymany.

Podczas rozmowy z 67-latką ustalono, że do kobiety zadzwonił oszust podający się za policjanta. Mężczyzna poinformował ją, że na jej konto bankowe za chwilę włamią się przestępcy i będą chcieli ukraść jej pieniądze. Podczas rozmowy mężczyzna chciał się uwiarygodnić i dodał, że w celu weryfikacji jego osoby kobieta ma nie odkładać słuchawki i wykręcić numer alarmowy na policję i tam w rozmowie z dyżurnym potwierdzić jego tożsamość. Następnie kobieta miała udać się do banku, założyć nowe konto co uczyniła. Podczas wizyty w banku pokrzywdzona miała podać nr telefonu do korespondencji przekazany przez „policjanta”.

Dzięki reakcji pracownika banku i działań policjantów, seniorka nie straciła blisko 30 tys. zł.

Policja apeluje o rozwagę przy podejmowaniu szybkich decyzji finansowych. Przypomina, żeby pod żadnym pozorem nie powierzać gotówki obcym osobom.

Warto mieć świadomość, że policjanci nigdy nie zwracają się z prośbą o przekazanie pieniędzy.

