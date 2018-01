Filip Mladenović to drugi w obecnej kadrze Lechii Gdańsk serbski piłkarz. Będzie grał z numerem 22 na koszulce (© materiały prasowe)

Filip Mladenović został w sobotę nowym piłkarzem Lechii Gdańsk. 26-letni serbski obrońca, były zawodnik Crveny Zvezdy Belgrad, BATE Borysów czy 1.FC Köln, podpisał z gdańskim klubem kontrakt, który będzie obowiązywać przez 2,5 roku.

- Cieszę się, że trafiam do Lechii Gdańsk, gdzie liczę na regularne występy. Chciałbym pomóc zespołowi w uzyskiwaniu jak najlepszych wyników – powiedział Filip Mladenović, który ma w Gdańsku wzmocnić rywalizację w obronie.



Mladenović jest wychowankiem Boraku Cacak i w swojej karierze występował również w Crvenej Zvezdzie Belgrad i BATE Borysów. W zespole z Białorusi Mladenović wywalczył dwukrotnie mistrzostwo kraju i grał w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Z BATE 26-letni Serb trafił w 2016 roku do FC Köln za ok. 1,5 mln euro. W niemieckiej Bundeslidze nowy obrońca Biało-Zielonych spędził dwa niepełne sezony, po czym przeniósł się do Belgii do drużyny Standardu Liege za ok. 1,2 mln euro.



– W drużynie Lechii znam już kliku piłkarzy, np. Rafała Wolskiego i Sławomira Peszkę kojarzę z meczów reprezentacji Polski, poza tym jest tu Milos Krasić, który jest uznaną postacią w Serbii i którego darzę olbrzymim szacunkiem. Rzecz jasna znam również pozostałych graczy, którzy pochodzą z Bałkanów, czyli Olivera Zelenikę i Mato Milosa. Mam nadzieję, że szybko zaaklimatyzuję się w zespole, zdobędę zaufanie trenerów i będę mógł zaprezentować się gdańskim kibicom w Lotto Ekstraklasie – dodał nowy obrońca Lechii.



Filip Mladenović gra również w reprezentacji Serbii. W seniorskiej drużynie narodowej ma na koncie sześć występów.



