Sesja inauguracyjna Rady Miasta Gdańska. Prezydium wybrane, prezydent i radni złożyli ślubowanie, ale nie wszyscy [zdjęcia]

- Podczas sesji nie będę składał ślubowania radnego. Chcę dalej pracować dla miasta Gdańska i myślę, że będę kontynuował tę rolę, którą dotychczas pełniłem. W jakiej konfiguracji, to docelowo będzie wiadomo w kolejnych tygodniach - mówił przed rozpoczęciem sesji wiceprezydent Grzelak.

Do Rady Miasta Gdańska dostało się w sumie 34 radnych. Ale dziś ślubowanie składało 31 osób. Z mandatu radnego zrezygnował Paweł Adamowicz, który złożył ślubowanie na prezydenta. Mandatu nie przyjęli też wiceprezydenci Piotr Grzelak i Aleksandra Dulkiewicz, co jest jasnym sygnałem, że zachowują swoje funkcje w gabinecie Adamowicza.

Oficjalnie wiceprezydentów jeszcze nie ogłoszono, a prezydent pytany dziś przez dziennikarzy, kiedy to zrobi, odpowiedział:

- Nie spieszy mi się.

Podczas inauguracyjnej sesji Rady Miasta Gdańska poza złożeniem ślubowań i wręczeniem zaświadczeń o wyborze na radnego, wybrano prezydium. Nastąpiła zmiana warty. Po 11 latach funkcję przewodniczącego przestanie pełnić Bogdan Oleszek. Nową przewodniczącą została Agnieszka Owczarczak z PO (dotychczas wiceprzewodnicząca). Była jedyną kandydatką, poparli ją radni trzech obozów w Radzie Miasta: Koalicji Obywatelskiej, PiS oraz Wszystko dla Gdańska.

- Agnieszka Owczarczak to radna już czwartej kadencji wybierana głosami mieszkańców Zaspy i Przymorza, wielokrotnie z najlepszym wynikiem. Jest doświadczoną członkinią prezydium, jestem przekonany, że jej doświadczenie, profesjonalizm, wysoka kultura osobista destynuje ją do tej wspaniałej funkcji - mówił przedstawiając kandydaturę Owczarczak Piotr Borawski, szef Klubu KO.

Owczarczak otrzymała 28 głosów za, nikt nie był przeciwko, trzy osoby się wstrzymały.

- Życzę owocnej pracy, żeby była spokojna, chociaż tak nie zawsze jest, wszystkiego dobrego - powiedział do Owczarczak ustępujący z funkcji szefa radnych Oleszek, któremu za wieloletnią służbę na tym stanowisku podziękowano gromkimi oklaskami.

- Dziękuje za okazane zaufanie. Postaram się godnie reprezentować Radę Miasta, każdy głos będzie dla mnie ważny niezależnie od opcji politycznej. Bogdanie, praca z tobą w prezydium była dla mnie nauką samorządności, dziękuję ci bardzo - zwracała się do Oleszka Owczarczak.

Nowa przewodnicząca poinformowała, że niebawem przygotuje projekt uchwały ustanawiającej rok 2019 rokiem wolności w Gdańsku.

Nowymi wiceprzewodniczącymi Rady Miasta zostali: Beata Dunajewska (WdG), Mateusz Skarbek (PO) oraz Piotr Gierszewski (PiS).

Miejsce Adamowicza w Radzie miasta zajmie Katarzyna Czerniewska, miejsce Grzelaka - Wojciech Błaszkowski, a miejsce Dulkiewicz - Teresa Wasilewska.

Poza radnymi, ślubowanie składał dziś prezydent Paweł Adamowicz. W swoim wystąpieniu podkreślał, że to "przywilej być prezydentem i radnym tego wyjątkowego miasta, ale jednocześnie obowiązek." Adamowicz dziękował mieszkańcom za liczny udział w wyborach.

-Do urn poszło wielokrotnie więcej ludzi, niż w poprzednich latach. W pierwszej turze ponad 60 proc. gdańszczan, a w drugiej ponad 50 proc. poszło głosować.To wielokrotnie więcej, niż 4 lata wcześniej, 8 lat wcześniej. Ale też o wiele więcej, niż 28 lat temu, gdy inaugurowaliśmy pierwszą kadencję Rady Miasta. Mamy tu do czynienia z przebudzeniem obywatelskim! Nie tylko w Gdańsku, ale i w Polsce- powiedział Adamowicz. - W tych wyborach ie chodziło tylko o prosty wybór tego, czy innego kandydata. Tu szło o wybór, czy jesteśmy za Polską samorządną, czy centralistyczną i Polacy po raz kolejny opowiedzieli się za Polską samorządną. To dla nas bardzo ważny sygnał - dodał.

Adamowicz mówił, że wyzwaniem nowej kadencji jest praca nad promowaniem samorządności i podstaw demokratycznych wśród mieszkańców. - Przed nami, w roku 2019, wybory do Europaramentu oraz Sejmu i Senatu. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wysoką frekwencję z wyborów samorządowych przenieść na kolejne wybory, a nawet walczyć, by ta frekwencja była jeszcze wyższa- mówił prezydent.

Adamowicz zadeklarował współpracę z innymi ugrupowaniami. - Przejrzałem wszystkie programy partii i ugrupowań rywalizujących o wejście do Rady Miasta. I zauważam z nimi wiele punktów wspólnych. Bardzo bym chciał je wspólnie realizować, bo żłobki, przedszkola, drogi i mosty nie mają barw partyjnych. Mam nadzieję, że tych kolejnych 5 lat będzie czasem wykuwania nowej kultury politycznej, działania razem, ponad podziałami. My samorządowcy codziennie zdajemy egzamin ze swojego mandatu- podkreślił.

Na kolejnej - nadzwyczajnej sesji, nowi radni zbiorą się w najbliższy czwartek. Wtedy wybrane zostaną składy Komisji, które do końca listopada muszą zaopiniować projekt budżetu miasta na 2019 r.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: