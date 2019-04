Sesja narzeczeńska, sesja dla narzeczonych, sesja dla par. Gdzie?

Sesja narzeczeńska to wyjątkowy moment dla każdej pary. To dzięki niej możemy uchwycić uczucie między narzeczonymi, pokazać to, co ich łączy oraz stworzyć wyjątkową pamiątkę. Na co zwrócić uwagę? Jaką sesję wybrać dla siebie? Oto kilka propozycji.

Stocznia Gdańska

Dachy na Starym Mieście

Wyspa Sobieszewska

Klif Orłowski i okolice Rewy

