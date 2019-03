Sesja Rady Miasta Gdańska [ONLINE]. Trzy uchwały ws. księdza Jankowskiego

Godz. 12.50

Zapadła decyzja ws. rozbiórki pomnika ks. Jankowskiego. Władze miasta - zgodnie z uchwałą - mogą legalnie usunąć pomnik prałata.

Głosów w dyskusji w ogóle nie było. Jak głosowano: za - było 20 radnych, przeciwko:1- Piotr Dzik z Klubu Wszystko dla Gdańska, wstrzymał się: 1- Wojciech Błaszkowski z Klubu Koalicji Obywatelskiej

PiS ponownie nie wzięło udziału w głosowaniu.

Godz. 12.45

Uchwała ws. zniesienia nazwy skweru im. ks. Jankowskiego.

- Konkluzją opinii, o którą wystąpił jeszcze pan prezydent Adamowicz było to, że Rada Miasta może usunąć nazwę skweru ks. Jankowskiego. Będziemy wnosić o to, żeby na kolejnej sesji nazwać ten skwer nazwą historyczną- mówił wiceprezydent Piotr Borawski.

Skwerowi odebrano imię ks. Jankowskiego. Jak głosowano: za - było 20 radnych, przeciwko: 1- Piotr Dzik z Klubu Wszystko dla Gdańska, wstrzymał się :1-Wojciech Błaszkowski z Klubu Koalicji Obywatelskiej

PiS nie wzięło udziału w głosowaniu.

Godz. 12.35

Jan Kanthak, radny PiS:

- Chcielibyśmy wyjaśnić wszelkie sprawy związane z przestępstwami seksualnymi, szczególnie z pedofilią. Skutkami ich ataków są osoby szczególnie bezbronne. Ale podejmując tak ważną decyzję ws. odebrania honorowego obywatelstwa, nazwy skweru, rozbiórki pomnika, powinniśmy mieć 100 proc. pewności co do doniesień medialnych nt. ks. Jankowskiego. A tu jest wiele wątpliwości. Pozbawianie tytułów na podstawie artykułów prasowych jest działaniem atomowym.Ksiądz Jankowski nie żyje od 9 lat, nie ma możliwości obrony. Jego rodzina złożyła pozew do sądu. Apeluję o rozsądek! Bo to nie zamyka sprawy, tak jak ktoś z PO dziś powiedział, to zamiatanie jej pod dywan.

Cezary Śpiewak- Dowbór, KO:- Też chciałbym, aby było możliwe rozstrzygnięcie tej sprawy w trybie kodeksu karnego. Ale już nigdy sąd nie będzie miał takiej możliwości. Dziś prałat Jankowski jest honorowany na trzech płaszczyznach i to miasto Gdańsk decyduje, kto tak daleko idących honorów może dostąpić. To w naszej kompetencji leży rozstrzygnięcie. Niech każdy zdecyduje zgodnie ze swoim sumieniem. Żaden z klubów nie wprowadził dyscypliny partyjnej. Powoływanie komisji? Na jakiej podstawie prawnej miałaby wzywać świadków? Nie ma takiej podstawy.

Ksiądz Jankowski nie jest już honorowym obywatelem Gdańska. Radni przegłosowali uchwałę ws. odebrania tytułu. PiS nie wziął udziału w głosowaniu. Jak głosowano: za - było 19 radnych, przeciwko: 1- Piotr Dzik z Klubu Wszystko dla Gdańska , wstrzymało się : 2 radnych- Wojciech Błaszkowski i Bogdan Oleszek z Klubu Koalicji Obywatelskiej

Godz. 12. 30

Przed głosowaniem ws. pierwszej z uchwał - dotyczącej pozbawienia tytułu honorowego obywatela, zarządzono 10 minut przerwy.

Przed siedzibą Rady Miasta stoją 3 osoby z transparentem "wierzymy ofiarom" i "kościół broni pedofila".

Po 10 minutach radni wracają na salę.

Cezary Śpiewak - Dowbór, szef Klubu KO:

- Wiele w tej sprawie powiedzieliśmy w czasie wystąpień klubowych. Teraz powinniśmy tylko przypomnieć to, że przyznawanie i odbieranie tego tytułu należy wyłącznie do Rady Miasta Gdańska i to my musimy podjąć tę decyzję.



Prezydent Aleksandra Dulkiewcz:

- Stoimy w bardzo trudnym momencie. Dla mnie ta sprawa jest bolesna także jako dla matki. Kiedy myślimy o możliwej krzywdzie dzieci, jest dla nas jasnym, że zawsze musimy stanąć po stronie ofiar. Ale tutaj nie mamy jednoznaczności i prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się prawdy, bo główny zainteresowany nie żyje. Jako prezydent nie mam narzędzi powołania komisji śledczej, żeby sprawę wyjaśnić. To państwo radni dziś stoicie przed decyzją.Od grudnia zajmujecie się tym tematem.

Dziś przychodzi moment, że należy podjąć ostateczną decyzję. Bliska jest mi zasada domniemania niewinności, ale widząc poziom emocji, to do czego doprowadza ich podgrzewanie, pewnie decyzja może być tylko jedna. W sprawie ks. Jankowskiego dostaję bardzo dużo listów od mieszkańców. Dziś stoicie przed historyczną decyzją. Rozważaliście różne racje. Moje zdanie jest takie: nikt nie może łamać prawa. Poddam się każdej decyzji, jaką Rada Miasta podejmie. Zabiegałam o dialog, ale przewodniczący społecznego komitetu budowy pomnika nie chciał się spotkać i rozmawiać.

Godz. 12.10

Czas na najgorętszy moment czwartkowej sesji Rady Miasta. Trzy uchwały ws. księdza Jankowskiego: odebranie mu honorowego obywatelstwa, zmiana nazwy skweru jego imienia oraz demontaż pomnika. Uchwały znalazły się na samym końcu porządku obrad, które rozpoczęły się o godz. 9. Ale szefowie klubów zabrali głos w ich sprawie już na początku, w czasie oświadczeń klubowych.