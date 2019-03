Sesja Rady Miasta: parkingi, kasyna, podwyżki dla nauczycieli i uchwała o pensji prezydent Dulkiewicz. Jakie decyzje podjęli radni?

Na początku sesji, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miasta zrezygnowała Beata Dunajewska, szefowa Klubu Wszystko za Gdańska.

Jej miejsce za stołem prezydialnym zajęła radna Teresa Wasilewska. Takiego wyboru dokonali na sesji radni. Dunajewska nadal pozostaje radną, szefową Klubu WdG oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

- Bardzo dziękuję za krótką, ale inspirującą i budującą współpracę całemu prezydium. Teresa jest niezwykle aktywną radną, przyjaciółką seniorów, udziela się w chodzeniu na różnego rodzaju wydarzenia, będzie godnie reprezentować Radę Miasta. Wniesie wiele inspirujących pomysłów - powiedziała na sesji o swojej następczyni Dunajewska.

- Gratuluję wiceprzewodniczącej Wasilewskiej, poprzeczka została zawieszona wysoko przez panią Dunajewską. Dziękuję też radnym dzielnic wybranym na tę wyjątkową kadencję, w której budżet będzie trzykrotnie większy. To całkowicie nowe narzędzie w rękach Rad Dzielnic. Może mieć bardzo znaczący wpływ na to, w jakim kierunku pójdzie reforma Rad Dzielnic. Wiem, że radni PiS będą chcieli gorąco dyskutować na temat poszerzenia SPP. Idziemy konsekwentnie w kierunku, żeby zachęcać mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej - powiedział w swoim oświadczeniu klubowym Cezary Śpiewak-Dowbór, szef Klubu Koalicji Obywatelskiej.

Gratulacje Wasilewskiej złożył też Kacper Płażyński, szef Klubu PiS.

W Gdańskich Nieruchomości mamy szereg nieprawidłowości, a reakcji ze strony prezydent kompletny brak. Rozumiem, że jest pani zajęta wizytą Donalda Tuska w Gdańsku

- Mam nadzieje, że nie będzie między nami animozji i będzie nam się dobrze współpracować- powiedział- Jednym z samorządowych zadań jest pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Powinno się to odzwierciedlać w gdańskiej polityce mieszkaniowej, ale rządy prezydent Dulkiewicz to totalna klęska jeśli chodzi o ten obszar polityki w mieście. W Gdańskich Nieruchomości mamy szereg nieprawidłowości, a reakcji ze strony prezydent kompletny brak. Rozumiem, że jest pani zajęta wizytą Donalda Tuska w Gdańsku, ale on jest mieszkańcem Brukseli, a tu mieszkańcy często żyją ze szczurami. Miesiąc temu złożyliśmy wniosek o odwołanie Grzelaka, nawet nie dostaliśmy odpowiedzi - stwierdził Płażyński. Dodał też: -Zwolniono z pracy pracownika Gdańskich Nieruchomości, który przygotował bardzo krytyczny audyt tej instytucji. To kara za odwagę. Powinien dostać nagrodę, a stracił pracę. Skandaliczna sytuacja.

Płażyński po raz kolejny apelował o odwołanie ze stanowiska wiceprezydenta Piotra Grzelaka. Grzelak nazwał jego wystąpienie „emocjonalnym popisem nieopartym o fakty”. I poinformował, że w Gdańskich Nieruchomościach trwa kontrola wewnętrzna.

Od nowego sezonu wakacyjnego, czyli od maja wszyscy posiadacze Gdańskiej Karty Mieszkańca będą mogli skorzystać z bezpłatnego rejsu tramwajem wodnym. Radni przegłosowali uchwałę ws. ustalenia zasad taryfowych. Jednocześnie podwyższyli ceny biletów z 10 na 20 zł.

Rada Miasta przyjęła w czwartek uchwałę ustanawiającą poważne zmiany w gdańskiej Strefie Płatnego Parkowania. Wejdą one w życie na początku września.

Mandaty wzrosną z obecnych 30-50 zł (w zależności jak szybko mandat zostanie uregulowany) do 130-200 zł, czyli takiej kary, jaką płaci się za brak biletu w komunikacji miejskiej.

Same stawki za postój w SPP wzrosną o 30 groszy - czyli np. za pierwszą godzinę zapłacimy nie jak dotychczas 3 zł a 3,30 zł. Zmieni się także wysokość ryczałtu, jaki za parkowanie na ulicach objętych SPP płacą ich mieszkańcy. Opłata miesięczna za pierwsze auto dalej będzie wynosić 10 zł, jednak za każdy kolejny posiadany samochód trzeba będzie już zapłacić więcej - za drugi 30 zł, a trzeci i następny 40 zł miesięcznie.

Radni przegłosowali też 11 uchwał dotyczących koncesji na prowadzenie kasyna, ale nie oznacza to od razu zielonego światła na prowadzenie takiej działalności. Większość firm chciałaby je prowadzić na Wyspie Spichrzów.

- Opinia wydawana jest na 18 miesięcy, a trzy miesiące od publikacji przetargu przez ministra musi być złożony wniosek. Przypominam, że w innych gminach też będą podejmowane podobne uchwały. Kasyna mogą powstać w województwach, w przeliczeniu: 1 kasyno na każde rozpoczęte 750 tys. mieszkańców. W Gdańsku mogą powstać w sumie dwa kasyna - informował Sławomir Kiszkurno z gdańskiego magistratu.

Przyjęto uchwałę dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli w miejskich placówkach.

Jak poinformował Grzegorz Kryger, wicedyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego, prace nad tą uchwałą rozpoczęły się wiosną 2018 r.

- Była przepracowana i konsultowana ze środowiskiem oświatowym - zaznaczył. - Mówimy o podwyższeniu puli dodatków motywacyjnych z 5 do 6 proc. Są też zmiany w dodatkach funkcyjnych - na poszczególnych stanowiskach kierowniczych podwyżki wyniosą średnio 300 zł. Jest też podwyżka dla wychowawców klasy. Dodatek będzie wynosił 200 zł (obecnie jest to 100 zł). Będzie to kosztować, od września do grudnia 2018 r., około 1,5 mln złotych. Koszt w pełnym roku to 5 mln zł- wskazywał.

Ostatnim punktem obrad była uchwała ustalająca pensję prezydent Aleksandry Dulkiewicz na tę kadencję.

- Różnica, w porównaniu do pensji prezydenta Pawła Adamowicza jest niewielka. Chodzi tylko o niższą wysługę lat, która wynosi 500 zł. W sumie pensja pani prezydent to 11 750 zł brutto - powiedziała radna Beata Dunajewska. Kazimierz Koralewski z PiS zapytał radną, czy jej zdaniem to kwota wystarczająca.

- Dla jednych tak, dla innych nie. To jest ocenne. Proszę zapytać panią prezydent- odpowiedziała Dunajewska.

