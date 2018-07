Małe kociaki ktoś spakował do reklamówki i wyrzucił do kontenera na śmieci pod hipermarketem. Na szczęście żyły jeszcze, gdy wyciągnięto je ze śmietnika. Pies przywiązany do drzewa przy mrowisku, niemal zagryziony przez mrówki, spędził w lesie - jak mówią w schronisku - co najmniej trzy dni. Wakacje to czas, gdy informacji o takich zdarzeniach pojawia się najwięcej. Każda z nich to świadectwo cierpień zwierzęcia i bezduszności ludzi.





W miesiącach letnich liczba porzuconych zwierząt wzrasta o 30 proc. w porównaniu do pozostałych miesięcy roku – jak przyznają pomorscy aktywiści walczący o prawa zwierząt. Do azyli trafiają nie tylko psy czy koty, ale również króliki – zapewne nieprzemyślane prezenty komunijne, które już się znudziły.



Właśnie dlatego gdańskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Promyk" przygotowało specjalną kampanię pod hasłem "Ze zwierzakiem każdym szlakiem". Chodzi o to, by pokazać, że możemy bez problemu podróżować z pupilem.



Z kolei Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce realizuje cykliczną kampanię wakacyjną "NIE PORZUCAJ!". Pracownicy TOZ podkreślają, że pies ma świadomość 3-letniego dziecka. "Porzuciłbyś swoje dziecko" – pytają prowokacyjnie w specjalnym spocie.



Porzucił psa i odjechał. Burmistrz miasta wyznaczył nagrodę za za wskazanie sprawcy





