Siatkarskie Ośrodki Szkolne (S.O.S.) zostały powołane z inicjatywy Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki przy współpracy z samorządami terytorialnymi pod koniec sierpnia 2012 roku. Funkcjonować zaczęły 1 września tego samego roku.W projekcie udział bierze blisko 200 szkół. Szkolenie obejmuje młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. To jedyny, tak szeroko zakrojony, nowoczesny siatkarski projekt szkoleniowy dla dzieci i młodzieży. Nie było go do tej pory ani w Europie, ani na świecie. Wymyślili go polscy trenerzy. Opiera się na idei współpracy szkoły, lokalnego samorządu i związków sportowych.Siatkarskie Ośrodki Szkolne realizują konkretny program szkolenia. Ma on przyczyniać się między innymi do zrównywania szans rozwoju sportowego młodzieży różnych środowisk. Jednocześnie wspiera działania miejscowych społeczności, tak by jeszcze lepiej wykorzystywały, często bardzo nowoczesne obiekty sportowe, jakie są dostępne w wielu nawet niedużych miejscowościach.Nauka w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych to szansa na rozwój młodych zawodniczek i zawodników. Trening sportowy to wieloletni, dynamiczny i bardzo złożony proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik poznaje, opanowuje i systematycznie doskonali technikę i taktykę swojej dyscypliny, kształtuje sprawność fizyczną, cechy osobowościowe. Jednym z najlepszych sposobów na wychowanie i ukształtowanie pełnowartościowej siatkarki czy siatkarza jest trening z wykwalifikowaną kadrą szkoleniową. Tę ogromną szansę dla zdolnych dzieci stworzyły właśnie Siatkarskie Ośrodki Szkolne.Siatkówka wymaga i uczy cierpliwości, systematyczności, kreatywności i wreszcie uczciwej rywalizacji. Każdy Siatkarski Ośrodek Szkolny zaopatrzony jest w nowoczesny sprzęt treningowy. Sfinansowano również zatrudnienie wykwalifikowanej kadry szkoleniowej oraz system rozgrywek pomiędzy szkołami, które zakwalifikowały się do programu, co bez wątpienia wpływa na podniesie poziomu umiejętności młodych adeptów siatkówki.podkreślił Paweł Papke, były reprezentant Polski.Według ankiety przeprowadzonej na terenie działania Siatkarskich Ośrodków Szkolnych wynika, że 84% szkół uważa, że powstanie S.O.S. pozytywnie wpłynęło na poprawę relacji szkoły z otoczeniem, zwiększyło zainteresowanie siatkówką wśród mieszkańców, wzrosło zrozumienie dla uprawiania sportu przez młodzież wśród innych nauczycieli, poprawiły się relacje nauczyciel – rodzić – klub, nauczycie – klub, nauczyciel – nauczyciel. 66% szkół dostrzegło wsparcie samorządów. 62% szkół zauważyło zainteresowanie lekcjami wychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży.Jednym z podstawowych założeń projektu jest dotarcie do możliwie największej grupy dzieci i młodzieży, szeroko pojęta promocja siatkówki, a także zapewnienie rozwoju najbardziej obiecującym zawodnikom, którzy będą w przyszłości filarami reprezentacji kraju w tej dyscyplinie. Z tego względu model szkoleniowy ma formę piramidy, a każdy S.O.S. tworzy zorganizowaną lokalną strukturę osób i instytucji na danym terenie.Na trzon projektu składają się 32 ośrodki szkolne, po dwa w każdym województwie. Jeden dla chłopców, drugi dla dziewcząt. Na szczycie piramidy znajdują się sportowe licea ogólnokształcące. Na każdą z nich przypadają najczęściej trzy szkoły S.O.S., tworząc w ten sposób tzw. „dużą piramidę”. Każda szkoła S.O.S. tworzy klasę sportową, która realizuje szkolenie indywidualne programu siatkarskiego w wymiarze od dwóch do sześciu dodatkowych godzin lekcyjnych w tygodniu.Ponadto do pracy przy projekcie powołani zostali koordynatorzy wojewódzcy, którzy nadzorują program w poszczególnych województwach (32 – po dwóch na województwo), a także koordynatorzy regionalni. Tę funkcję pełną Krzysztof Felczak, Marek Kwieciński, Adam Nowik, i Jacek Sitarek. Narzędziem wspomagającym pracę nauczycieli i koordynatorów jest system raportowania na platformie internetowej mlodziezowasiatkowka.pl. Dzięki temu nauczyciel prowadzi zajęcia w ramach zunifikowanego programu szkolenia. Co najważniejsze, platforma ułatwia także wymianę doświadczeń związanych z wdrażaniem planów szkoleniowych S.O.S. między osobami zaangażowanymi w projekt oraz monitorowanie szkolenia.Głównym celem Siatkarskich Ośrodków Szkolnych jest upowszechnianie sportu, w szczególności siatkówki oraz poszukiwanie nowych talentów siatkarskich. Projekt powstał również po to, by przez ciągłość i dynamikę zajęć propagować zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży. Tym bardziej, że siatkówka to sport ogólnorozwojowy, a przez to uniwersalny.Ważną rolę Siatkarskich Ośrodków Szkolnych jest przyczynianie się do zrównywania szans rozwoju sportowego młodzieży różnych środowisk. Projekt S.O.S. obejmuje również budowanie kadry szkoleniowej. Organizowane są konferencje i szkolenia dla trenerów S.O.S., materiały dydaktyczne, filmy szkoleniowe, wsparcie merytoryczne koordynatorów projektu i multimedialny sprzęt. To wszystko daje ogromne szanse na rozwój profesjonalnego środowiska trenerów młodzieżowych na niespotykaną wcześniej skalę.– podkreślał Waldemar Wspaniały. Efekty programu są już widoczne.Obecnie w projekcie uczestniczy blisko 200 szkół. Wśród nich powstało i funkcjonuje ok. 450 siatkarskich klas sportowych.Program S.O.S., jako pierwszy tego rodzaju ogólnopolski projekt, wpisuje się w strategię rozwoju sportu powszechnego, poprzez m.in. przesunięcie części środków ze sportu wyczynowego na sport powszechny, zwiększenie godzin szkolenia sportowego w szkołach, czy wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej do popularyzacji sportu powszechnego. Szczególną wartością programu jest jego upowszechnianie połączone z wyrównywaniem szans zarówno dla nauczycieli, jak i młodych siatkarzy i siatkarek.Siatkarskie Ośrodki Szkolne dają dobre wzorce, uczą szanować pracę innych i dbają o zdrowie. Najlepsi – mają możliwość doskonalenia warsztatu siatkarskiego na kampach S.O.S., organizowanych przez. Tylko i wyłącznie ciężką pracą człowiek jest w stanie osiągnąć sukces.