Trefl Gdańsk na plaży promował siatkówkę. Oprócz zawodników gdańskiego klubu pojawili się także Giba, jeden z najlepszych siatkarzy świata w historii na stałe mieszkający w Łodzi oraz Andrea Anastasi trener Trefla, który zrobił przerwę w przygotowaniach reprezentacji Belgii do mistrzostw świata.

Siatkarze Trefla już przygotowują się do nowego sezonu w PlusLidze. Na przygotowania mają niespełna 11 tygodni, ponieważ pierwszy, oficjalny mecz rozegrają 13 października. Zajęcia rozpoczęli się bez dwóch siatkarzy. Piotr Nowakowski przygotowuje się z reprezentacją Polski do startu w mistrzostwach świata, a niemiecki przyjmujący Ruben Schott dołączy do drużyny w połowie września.



Trener Andrea Anastasi i statystyk Karol Rędzioch pracują obecnie z kadrą Belgii, ale w weekend spotkali się z drużyną i sztabem szkoleniowym w Gdańsku. Włoch będzie na miejscu od 3 do 5 sierpnia, a Rędzioch do Belgii wróci po dwóch tygodniach.



- Codziennie jestem w kontakcie z pozostałymi trenerami, przede wszystkim Piotrkiem Grabanem. Wspólnie zaplanowaliśmy plan treningów, a także harmonogram meczów kontrolnych. Jestem spokojny, ponieważ od zakończenia mistrzostw świata do początku PlusLigi są jeszcze dwa tygodnie, na które od razu przylecę do Gdańska - wyjaśniał już jakiś czas temu włoski szkoleniowiec Trefla.



Siatkarze Trefla spotkali się z kibicami na plaży w Gdańsku. Przyjechał też słynny Giba. Zawodnik mieszkający w Brazylii stara się odwiedzać różnie miejsca w Polsce, gdzie reklamuje siatkówkę, sportowy tryb życia i walkę z otyłością. Kibice robili sobie zdjęcia z Brazylijczykiem, prosili o autografy i to on był bohaterem tego spotkania. Trzeba jednak pamiętać, że Giba to trzykrotny mistrz świata oraz mistrz olimpijski. Spotkanie z siatkarzami było atrakcyjne dla kibiców, którzy skorzystali z możliwości zagrania z nimi w gry planszowe Trefla, a także na boisku w siatkówkę i w rzucanie piłki do kosza. Atrakcją był także turniej siatkówki plażowej.



Zobacz zjawiskowe polskie lekkoatletki!



Agencja TVN

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.