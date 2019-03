Siatkarze Trefla Gdańsk pokonali Zaksę Kędzierzyn-Koźle, czyli wicemistrzów Polski i liderów tabeli PlusLigi

Przed wtorkowym meczem Zaksa Kędzierzyn-Koźle mogła się pochwalić w lidze dziewięcioma wygranymi w stosunku 3:0 i ośmioma w stosunku 3:1. Na 20 spotkań przegrała raptem dwa, z Onico Warszawa i dość niespodziewanie z Asseco Resovią.

- Oczywiście Zaksa jest tutaj faworytem, ale będziemy starali się napsuć im krwi i zrobimy wszystko, by postawić jak najtrudniejsze warunki. Jeżeli drużyna z Kędzierzyna-Koźla ma wygrać, to wygra, ale chcemy im to maksymalnie utrudnić. A może to będzie to drogą do tego, by sprawić w Ergo Arenie jakąś niespodziankę - mówił przed meczem Wojciech Grzyb, kapitan Trefla Gdańsk.

Jeszcze przed spotkaniem goście wiedzieli, że punkt zdobyty w Ergo Arenie zapewni im udział w półfinałowej batalii. Przed meczem okazało się także, że nie zagrają w Treflu Marcin Janusz i Maciej Olenderek. Podstawowy rozgrywający i libero zmagają się bowiem z grypą. Wydawało się, że w takich okolicznościach Zaksa będzie miała ułatwione zadanie.

Tymczasem podopieczni trenera Andrei Anastasiego zaskoczyli. Najpierw wygrali pierwszego seta na przewagi, co już wzbudziło zdziwienie i radość wśród publiczności. Poszli też za ciosem w drugiej partii, w której dali ugrać wicemistrzom Polski 20 punktów. Prym w zdobywaniu kolejnych punktów wiedli Maciej Muzaj i Nikola Mijailović.

Trefl rzeczywiście się postawił faworyzowanej drużynie. Grał odważnie, nie odpuszczał i po raz pierwszy w tym sezonie pokazał się z dobrej strony w starciu z bardzo mocną krajową ekipą. Trzeciej partii nie udało się jeszcze wygrać i tym samym zupełnie zaskoczyć siatkarzy Gardiniego. W czwartej żółto-czarni nie dali już jednak gościom nadziei na odwrócenie losów spotkania. Nie przestraszyli się skutecznego bloku. W drugiej części odskoczyli rywalom na kilka punktów i pilnowali tej zaliczki. Wygrali 25:21, a całe spotkanie 3:1, sprawiając swoim kibicom miłą niespodziankę.

A już w piątek o godz. 17.30 w Hali 100-lecia Sopotu Trefl podejmie Alurona Virtu Wartę Zawiercie. Piąta drużyna tabeli PlusLigi wciąż nie jest pewna udziału w play-offach, więc zapowiada się kolejny zacięty mecz. Transmitować go będzie Polsat Sport.

Trefl Gdańsk - Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3:1 (26:24, 25:20, 23:25, 25:21)

Trefl: Kozłowski 1, Nowakowski 8, Niemiec 11, Mijailović 19, Muzaj 28, Schott 15, Majcherski (libero) oraz Jakubiszak, Sasak, Hebda

Zaksa: Toniutti 2, Kaczmarek 21, Wiśniewski 3, Bieniek 12, Śliwka 12, Szymura 14, Zatorski (libero) oraz Stępień, Shaw 2, Kalembka, Sacharewicz 2, Koppers

