Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla województwa pomorskiego. Od poniedziałku 15 stycznia do wtorku 16 stycznia czeka nas silny wiatr na Pomorzu. Do tego dojdą opady śniegu.

Silny wiatr na Pomorzu 15-16.01.2018

Zamiecie śnieżne na Pomorzu 16.01.2018

Jaka pogoda we wtorek 16 stycznia 2018?



POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

IMGW wydało komunikat o silnym wietrze na Pomorzu, który obowiązuje od poniedziałku 15 stycznia od godziny 20 do wtorku 16 stycznia do godziny 12. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego wschodu i południa.Jeszcze trudniejsza sytuacja wystąpi w strefie brzegowej. Tam prognozowany jest wiatr z kierunków południowych 5 do 6 w porywach 7, wzrastający na 6 do 7 w porywach 8 do 9 w skali B. Ostrzeżenie obowiązuje do 16.01 do godziny 13.Już w nocy z poniedziałku na wtorek na zachodnie województwa pomorskiego zacznie padać śnieg. Temperatura minimalna od -8°C do -6°C, nad samym morzem około -4°C.We wtorek w dzień zachmurzenie duże z opadami śniegu. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C, nad morzem od -1°C do 1°C. Wiatr silny, w porywach do 70 km/h, po południu miejscami słabnący do umiarkowanego, z kierunków południowych, powodujący lokalne zamiecie śnieżne. Do południa wiatr nad morzem będzie osiągał 50 km/h, w porywach do 90 km/h.TVN Meteo/x-news