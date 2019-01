Silny wiatr na Pomorzu w nocy z wtorku na środę 23.10-24.10.2018. Możliwe opady deszczu ze śniegiem [ostrzeżenie IMGW]

W nocy na Pomorzu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu, po północy w powiatach wschodnich możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, nad samym morzem około 7°C.

Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h. W strefie nadmorskiej wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 95 km/h, północno-zachodni.

Alert RSO. Gwałtowne wzrosty poziomów wody

W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną na całym Wybrzeżu a także na Żuławach i Zalewie Wiślanym przewiduje się gwałtowne wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych - alarmuje Rządowy System Ostrzegawczy.

Jaka będzie pogoda w środę 24.10.2018?

W dzień na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Lokalnie, głównie w powiatach północnych przelotne opady deszczu, na wschodzie rano możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C. Wiatr dość silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h.

Najsilniejszy wiatr wystąpi we wschodniej części województwa. W rejonie Zatoki Gdańskiej i Mierzei Wiślanej wiatr silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, północno-zachodni i północny.

Jaka będzie pogoda w kolejne dni?

W nocy ze środy na czwartek na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, nad morzem około 7°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, stopniowo słabnący. W strefie nadmorskiej dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, okresami w porywach do 70 km/h, najsilniejszy początkowo w rejonie Zatoki Gdańskiej - w porywach do 85 km/h, z kierunków zachodnich.

W czwartek dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, okresami w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich.

