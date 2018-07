Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Wiemy już, gdzie w przyszłym sezonie zagra były już pomocnik gdańskiej Lechii, Simeon Sławczew. Zawodnik podpisał w czwartek kontrakt z azerskim Karabachem Agdam.

Bułgarskiego pomocnika, mimo wielu bardzo dobrych występów w biało-zielonych barwach, po których to zbierał wysokie noty, w kolejnych rozgrywkach w Gdańsku już nie zobaczymy. Zawodnik zdecydował się bowiem na podróż do Azerbejdżanu.



24-latek podpisał kontrakt z Karabachem Agdam, czyli aktualnym mistrzem tego kraju. Dodajmy, że z zespołem tym związany jest polski obrońca, Jakub Rzeźniczak, który wcześniej bronił barw warszawskiej Legii.



Wracając jednak do Sławczewa, w minionym sezonie Bułgar pojawił się na boisku w ekstraklasie w 27 spotkaniach. 22 z nich rozpoczynał w pierwszej jedenastce. W przegranym przez Lechię starciu z Legią 1:3 na własnym terenie, zaliczył dla biało-zielonych honorowe trafienie. W sumie dla gdańskiej drużyny rozegrał 50 pojedynków, w których zapisał na swoje konto bramkę i siedem asyst.

