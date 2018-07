Turyści narzekają na sinice w Bałtyku, które pokrzyżowały nadmorski wypoczynek. Sytuacja z sinicami zmienia się czasem nawet z godziny na godzinę. Aż na 49 plażach na Pomorzu obowiązuje zakaz kąpieli.

Sprawdź, które kąpieliska są aktualnie zamknięte: Serwis kąpieliskowy

Sinice w Bałtyku. Kąpieliska zamknięte. Jakie są dolegliwości po kontakcie z sinicami?

- Zmienia się klimat, temperatury rosną, a do tego Bałtyk jest morzem coraz bardziej zeutrofizowanym. To znaczy, że występuje w nim coraz więcej związków biogenicznych, głównie związków azotu i fosforu, które spływają ze ściekami. To dzięki nim masowo rozwijają się sinice.- mówi dr Agata Błaszczyk z Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.Woda w wielu miejscach turystycznych na Pomorzu nie jest zdatna do kąpieli. Sytuacja jest dynamiczna, sanepid na bieżąco kontroluje stan wód. Sinice pojawiły się we wszystkich trójmiejskich kąpieliskach, ale też m.in. w Juracie, Jastarni, Jastrzębiej Górze, Dębkach, Białogórze oraz w Łebie.- Na skalę problemu wpłynęła na nią utrzymująca się od końca maja wysoka temperatura. Sinice, które występują w Zatoce Gdańskiej, do rozwoju potrzebują 18-20 stopni Celsjusza. W morzu mają więc teraz idealne warunki i właściwie cały Bałtyk jest nimi objęty. Są one rozprzestrzenione w morzu przez całe lato, ale problemem jest ich kumulacja. W tym roku sinice zaczęły pojawiać się już na początku czerwca. Co jest ewenementem. W poprzednich latach kwitły później. Zakwit tworzy się na otwartym morzu. A następnie jest on spychany przez wiatry ku brzegowi. Sytuacja jest więc dynamiczna, zmienia się wręcz z godziny na godzinę - dodaje dr Błaszczyk.----------------------------------------------------------------------------------