Sklep Społeczny w Gdańsku Nowym Porcie. Żywność dla potrzebujących przekazana przez sklepy wielkopowierzchniowe [godziny otwarcia,zdjęcia]

Do sklepu kierują pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, którzy wypisują specjalne „skierowanie” i na tej podstawie potrzebujący może odebrać produkty. Oczywiście bez płacenia za nie. W Gdańsku taki bon uprawnia do odbierania żywności przez miesiąc. Potem pracownik socjalny podejmie decyzję, czy wydać kolejny bon.

Mały osiedlowy sklep w Nowym Porcie. Kiedyś mieściła się tu piekarnia. W środku trzy lodówki, zamrażarka, regały z warzywami, owocami, mąką czy makaronem. Towary mają krótki termin przydatności do spożycia – najczęściej jeden, dwa dni. Są to m.in. jogurty, wędliny, mięso. Jednak nie ma tu kasy, a towary nic nie kosztują.

Jest też druga możliwość – w ostatniej godzinie działania sklepu mogą przyjść klienci bez bonu. Są oni proszeni o sporządzenie pisemnego oświadczenia, że są osobami potrzebującymi.

- Wówczas możemy wydać jedzenie trzy razy, np. w poniedziałek, środę i piątek lub trzy kolejne poniedziałki. Po tych trzech razach przedstawiamy możliwości kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Chcemy działać w dwie strony – zapewnia Małgorzata Bierejszyk.

Sklep Społeczny w Gdańsku. System punktowy

W porozumieniu z MOPR-em wprowadzono system punktowy. Sklep wydaje żywność do 2,5 kg, natomiast poszczególnym kategoriom żywności przyznano punkty, gdzie na szycie listy jest mięso. Najmniej punktów mają warzywa i owoce. Chodzi o to, by zachęcić do zdrowszego trybu życia, diety.

Co ważne - żywność, która zostaje w sklepie pod koniec dnia, na którą nikt się nie skusił, jest przekazywana do schroniska dla bezdomnych.

Sklep Społeczny w Gdańsku. Godziny otwarcia

Sklep w Nowym Porcie jest otwarty trzy razy w tygodniu. W poniedziałku i piątki od godz. 10 do 13, a w środę po południu – od godz. 13 do 16.

Bank Żywności ma już półtoraroczne doświadczenie z podobną placówką w Gdyni – sklepem „Za Stołem”, gdzie potrzebującym wydano już 34 tony żywności.

Ta inicjatywa otrzymała w 2018 r. nagrodę „Srebrnego Śledzia”, wręczaną społecznikom i organizacjom pozarządowym, które wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami.

- W Gdyni zaczęliśmy od pilotażu i wydawaliśmy żywność cudzoziemcom, którzy nie byli zorientowani w systemie pomocy społecznej – opowiada Małgorzata Bierejszyk.

