Skoki narciarskie 2019. Mistrzostwa świata w Seefeld

Skoki narciarskie 2019. Terminarz Pucharu Świata 2018/19. Transmisja zawodów 26-27.01.2019

Prawa do transmisji z Pucharu Świata oraz zawodów zaliczanych do cyklu jak Turniej Czterech Skoczni czy Raw Air wykupił Eurosport. Jednak zmagania skoczków narciarskich będzie można oglądać nie tylko w tej stacji. Prawa ma także Telewizja Polska, która zakupiła od Eurosportu sublicencję. I ta sublicencja będzie obowiązywać przez trzy sezony Pucharu Świata w skokach narciarskich aż do sezonu 2020/21 włącznie.