Skutki zdrowotne katastrofy w Czarnobylu. Czy naprawdę są aż tak poważne?

Pierwszym skutkiem zdrowotnym katastrofy w Czarnobylu była ostra choroba popromienna, w wyniku której straciło życie 31-62 osoby. Znacznie trudniej oszacować liczbę osób, które umarły w wyniku przewlekłej choroby popromiennej – niektóre źródła podają 4 tys., a niektóre nawet 200 tys. ofiar. Ostra choroba popromienna może przyjmować postać subkliniczną, hematologiczną, jelitową, mózgową lub enzymatyczną. Jej przebieg uzależniony jest przede wszystkim od otrzymanej dawki promieniowania. Nieco innymi symptomami charakteryzuje się przewlekła choroba popromienna, która może występować m.in. pod postacią chorób nowotworowych: białaczki, chłoniaków, raków tarczycy i glejaków.

26 kwietnia 1986 r. miała miejsce katastrofa czarnobylskiej elektrowni jądrowej, czego skutkiem było uwolnienie radioaktywnych materiałów do atmosfery. Obecnie naukowcy spierają się co do liczby ofiar „Czarnobyla”, a także długofalowych skutków zdrowotnych tej katastrofy. Według szacunków aż 600 000 osób było zaangażowanych uporządkowaniem skażonych terenów, z czego ok. 240 000 osób otrzymało dawki promieniowania przekraczające dopuszczalne normy. Trudno jednoznacznie określić liczbę ofiar katastrofy w Czarnobylu, gdyż różne źródła podają inaczej: Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego podaje, że zginęły 62 osoby, natomiast Raport Forum Czarnobyla – że 31 osób. Konsekwencją katastrofy w Czarnobylu było skażenie promieniotwórcze na ok. 125 000-146 000 kilometrów kwadratowych i rozprzestrzenienie radioaktywnej chmury po całej Europie. Naukowcy są zgodni co do jednego „Czarnobyl” jest przede wszystkim katastrofą psychologiczną.