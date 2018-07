Wyniki matury 2018 w województwie pomorskim nie są zadowalające. Zdało 77 proc. osób, które przystąpiły do egzaminu maturalnego. To gorzej, niż w skali kraju, gdzie zdawalność wynosiła prawie 80 procent.

Wyniki matury 2018 z języka polskiego na Pomorzu

Wyniki matury 2018 z matematyki na Pomorzu

Wyniki matury 2018 z języka angielskiego na Pomorzu

Wyniki matury 2018 na Pomorzu. Słabo geografia i WOS

Co było przyczyną tak kiepskich wyników matury 2018 z geografii?

absolwentów pomorskich liceów i techników przystąpiło do matury 2018 ze wszystkich przedmiotów - informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. Liczba dotyczy tych, którzy do egzaminu dojrzałości przystąpili po raz pierwszy. Zdałoz nich, w tym -licealistów iuczniów technikum.Do sierpniowej poprawki ma prawo przystąpić(to ci, którym noga powinęła się tylko na jednym egzaminie). Osób, które oblały maturę z więcej niż jednego przedmiotu jest, ale to i tak wynik lepszy niż rok temu - wtedy co najmniej dwa przedmioty oblały 1034 osoby.Przypomnijmy, aby zdać, trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. z każdego z egzaminów obowiązkowych (j. polski, matematyka i j. obcy na poziomie podstawowym) i podejść do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego na rozszerzeniu., dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, podkreśla, że dysproporcja w zdawalności między maturzystami liceum a technikum zauważalna jest od dawna. Z czego to wynika?- Absolwenci technikum mają, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, całą gamę przedmiotów zawodowych, które wcale nie są łatwe. Przystępują też do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ten egzamin jest dla nich równie ważny, co matura. Ciężko pracują i może mają mniej czasu na przygotowanie - mówi Łaguna.A jakie wyniki uzyskali maturzyści? Z j. polskiego na poziomie podstawowym zdobyli średnio 54 proc. (dla porównania ogólnopolska średnia dla tego przedmiotu wynosi 55 proc.).- Ten wynik trochę martwi, w ubiegłym roku był nieco wyższy - wyniósł 56 proc. - komentuje, polonistka z XIV LO w Gdańsku. - Sama zastanawiałam się, jak uczniowie poradzą sobie z tegorocznymi tematami, a do wyboru mieli „Lalkę” Bolesława Prusa lub wiersz Ernesta Brylla. Jeżeli chodzi o „Lalkę“, to niestety, uczniowie popełniali sporo błędów rzeczowych w merytoryce tematu. Natomiast jeżeli chodzi o poezję - jeżeli uczeń postawił złą tezę, to wiadomo, że nie zdaje tego egzaminu. Trzeba też pamiętać o tym, że matura podstawowa to nie tylko rozprawka, ale też czytanie ze zrozumieniem, a test czytania ze zrozumieniem w tym roku był naprawdę trudny - dodaje polonistka.Identyczny wynik co z polskiego - 54 proc. - młodzi Pomorzanie uzyskali z matematyki na poziomie podstawowym (przy czym średnia ogólnopolska z matematyki to 56 proc.).To wybierany przez maturzystów język obcy. Pomorska średnia z j. angielskiego na podstawie wyniosła 74 proc., a średnia krajowa o jeden punkt procentowy mniej. Za to średnia z rozszerzenia (zdawał je ten, kto chciał - był to jeden z przedmiotów do wyboru) wyniosła u nas 58 proc., dokładnie tyle samo, co w całej Polsce.- Biorąc pod uwagę komentarze uczniów, że matura na poziomie podstawowym była bardzo łatwa, mogliśmy spodziewać się lepszego wyniku. Nie możemy jednak zapominać, że maturę na poziomie podstawowym zdają także uczniowie, którzy mają trudności w nauce albo do szkoły ponadgimnazjalnej przychodzą z dużymi deficytami z poprzednich etapów edukacyjnych - mówi, anglistka z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku.Nauczycielka skomentowała także wynik z rozszerzenia: - 58 proc. na poziomie rozszerzonym na pewno nie zadowala nauczycieli przedmiotu, ale znowu trzeba podkreślić, że nie jest to wyłącznie wynik uczniów z klas o rozszerzonym programie nauczania j. angielskiego w prestiżowych liceach, ale również średnia ze wszystkich szkół średnich - podsumowuje Pawelec.Wśród tegorocznych maturzystów sporą popularnością cieszyła się geografia - zdawało jąuczniów. Niestety, wynik okazał się bardzo słaby - średnio zaledwie, tyle samo, co z rozszerzonej historii i matematyki. Jeszcze gorzej poszedł WOS -- Matura wypadła bardzo słabo. Z jednej strony ten egzamin był trudny, według uczniów był trudniejszy niż ubiegłoroczny. Ale ja szukam jeszcze jednej przyczyny. W przypadku rozszerzeń wynik takiego egzaminu nie wpływa na zdanie całości. Można więc uzyskać nawet zero punktów i zdać maturę. Zdarza się więc, że uczniowie deklarują wybór np. geografii, a potem oddają pusty arkusz - mówiz XIV LO w Gdańsku.