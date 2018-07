Sławomir Peszko w ostatnim spotkaniu z Jagiellonią Białystok brutalnie sfaulował Avydasa Novikovasa. We wtorek zawodnik został ukarany przez gdańską Lechię.

Podczas 1. kolejki Lotto Ekstraklasy Lechia Gdańsk wygrała z Jagiellonią w Białymstoku 1:0. Mimo trzech punktów nie wszyscy zawodnicy biało-zielonych mieli powody do radości. Podczas meczu do szatni przez sędziego odesłany został Sławomir Peszko. Zawodnik Lechii Gdański i reprezentant kraju w doliczonym czasie gry brutalnie sfaulował Avydasa Novikovasa.- Chciałbym się odnieść i zarazem Przeprosić za wczorajszy faul w meczu z Jagiellonią! Frustracja, która przeżywałem po fatalnych MŚ oraz krytyka, jaka na mnie spadła przez ostanie tygodnie wpłynęła na mnie bardziej, niż myślałem. Chciałem szybko wrócić do gry w Lechii, a okazało się, że nie jestem gotowy emocjonalnie. Niektórzy odbiorą to jako zwykły wpis, jednak bardzo to przeżywam, co zrobiłem. W szczególności chciałbym przeprosić Arvydas Novikovasa,całą Jagiellonie Białystok i cała Lechię Gdańsk oraz wszystkich, których zawiodłem. Teraz przyjdą konsekwencje, których nie potrzebowałem, ale obiecuje sobie i moim kibicom, że wrócę i pokażę moje dobre cechy na boisku i poza nim. Będę pracował nad sobą, żeby takie sytuacje nigdy się nie potworzyły! - napisał na swoim Instagramowym profilu skrzydłowy.Piłkarza zapewne ukarze teraz Komisja Ligi. Swojego zawodnika ukarał także gdański klub.- Pomocnik Lechii Gdańsk Sławomir Peszko, który w spotkaniu z Jagiellonią Białystok został ukarany przez sędziego czerwoną kartką za faul na Arvydasie Novikovasie, otrzymał od Klubu dotkliwą karę finansową. Poczynione zostały także formalne kroki, aby takie zachowanie nie powtórzyło się w przyszłości. W ten sposób Klub wyraża swój brak akceptacji dla zaistniałej sytuacji - czytamy w komunikacie Lechii Gdańsk.