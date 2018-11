Sławomir Peszko, pomocnik Lechii Gdańsk: Podnoszę ciężary w klubie

Sławomir Peszko był o krok od powrotu na boisko po trzymiesięcznej karze, jaka została na niego nałożona po brutalnym faulu na Arvydasie Novikovasie z Jagiellonii. Niestety, podczas jednego z treningów "Peszkin" w niewybrednych słowach pokłócił się z Maciejem Kalkowskim, asystentem pierwszego trenera.

- Na razie karę mam. Podnoszę ciężary w klubie. Ale wrócę - zapewnia Peszko w programie "Prosto w Szczenę" pod szyldem "Przeglądu Sportowego", prowadzonym przez Łukasza Wiśniowskiego i Wojciecha Szczęsnego . - - Dostałem karę za niesubordynację. Posprzeczałem się z trzecim trenerem. Zupełnie niepotrzebnie. Oczywiście przeprosiłem i wyjaśniłem sytuację. Muszę jednak jeszcze z pierwszym trenerem się dogadać - dodaje.

33-latek odniósł się również raz jeszcze do sytuacji, która miała miejsce w starciu z Jagiellonią. Wtedy to w brutalny sposób potraktował Arvydasa Novikovasa.

- Dobrze wszedłem w mecz. I nie wiem, nagle chciałem przy linii bocznej mega agresywnie w niego wpaść, przerwać akcję, ale nie tak, jak to wyszło. Kara, jaką otrzymałem jednak, jest niewłaściwa. Nie można mnie brać jako recydywisty, kiedy jest nowy sezon a poprzedni zagrałem bez czerwonej kartki - dziwi się Peszko.

W rozmowie nie mogło również zabraknąć tematu… alkoholu. Ta sprawa od wielu lat prześladuje pomocnika gdańskiej Lechii i byłego reprezentanta Polski.

- Raz w tygodniu sobie golniesz? - zapytał wprost Wiśniowski.

- Weekendowo tak. Po przegranym meczu na sto procent, po przegranym, to zależy. Ale nawalony nie chodzą. Panowie, nie dałbym rady. To jest sport - odpowiadał Peszko.

- Wolisz raczej piwko? - kontynuował Wiśniowski.

- Jak idę na kolację z żoną, to nie piję wódki ani whisky. Wtedy sięgam po wino. Ale nie jest też tak, że do do Ligi Mistrzów otwieram zawsze browara. No bo przecież ja w Lidze Mistrzów nie gram, a jedynie ją oglądam - śmiał się Peszko.

