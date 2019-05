Sławomir Peszko znowu zagra w Lechii Gdańsk! Kolejnych trzech piłkarzy żegna się z biało-zielonymi

Peszko to doświadczony piłkarz, który wciąż może pomóc drużynie biało-zielonych. W obecnym sezonie zagrał tylko w pierwszym meczu z Jagiellonią, w którym dostał czerwoną kartkę i pauzował przez trzy miesiące. Tuż przed powrotem na treningu obraził Macieja Kalkowskiego, asystenta Stokowca i choć przeprosił, a obaj panowie sobie wszystko wyjaśnili, to Stokowiec przesunął Peszkę do rezerw i zamknął mu drogę do pierwszej drużyny. Teraz zgodził się dać mu kolejną szansę.

Nie tylko Peszko wraca do zespołu biało-zielonych z wypożyczenia.

- Będą Rafał Kobryń i Adam Chrzanowski - wylicza Stokowiec. - Wraca też Ariel Borysiuk, ale w jego przypadku nie podjęliśmy jeszcze decyzji.

