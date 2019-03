Śledczy kierują akt oskarżenia w sprawie molestowania chłopca. Podejrzany o pedofilię był znanym animatorem kultury

Jak poinformowała prok. Grażyna Wawryniuk, 55-letni mężczyzna został zatrzymany 9 sierpnia 2018 roku na Wyspie Sobieszewskiej.

- Prokurator zarzucił mężczyźnie popełnienie trzech przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletniego pokrzywdzonego, który nie ukończył 15 lat - mówi prokurator.

I dodaje: - Dwa czyny dotyczą doprowadzenia chłopca do poddania się innej czynności seksualnej. Pierwszy miał miejsce w lipcu 2018 roku w Olecku, w trakcie pobytu chłopca na obozie sportowym. Drugi czyn miał miejsce w sierpniu 2018 roku w Gdańsku.

Precyzuje, że trzeci z zarzuconych czynów dotyczy "prezentowania małoletniemu w lipcu 2018 roku treści pornograficznych".



O sprawie pisaliśmy więcej tu: Podejrzany o pedofilię zatrzymany w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej. 55-latek usłyszał zarzuty

- Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Mężczyzna nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Przebywa w areszcie. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Olecku - podsumowuje prok. Wawryniuk.



