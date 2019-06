Słodownia w Nowym Stawie. Choć wpisana do rejestru zabytków, rozpada się w oczach [ZDJĘCIA]

10 faktów o PPK. Kto i ile dołoży do naszych emerytur?

PPK to kolejna realizacja założeń wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Po fiasku OFE rusza kolejny filar oszczędności do emerytury dla polskich pracowników. Kto i ile dołoży nam się do emerytury? Ile to będzie kosztowało budżet państwa? Jakimi obowiązkami obarczony zostanie pracow...