Slow Fest Sopot 2019 w weekend 29 i 30 czerwca. Na sopockim molo będą miały miejsce największe kulinarne rewolucje w Trójmieście

W czasach, kiedy jedzenie zamawiane i robione na szybko jest na porządku dziennym, idea slow food jest co najmniej wyjątkowa. To właśnie Slow Food wykreował panującą od lat modę na regionalizm, którego pielęgnowanie z roku na rok staje się większym wyzwaniem. Organizacja stawia na szacunek do tożsamości miejsca i wspieranie drobnych, lokalnych producentów. Dzięki temu festiwal może poszczycić się nie tylko piękną inicjatywą, ale także produktami najwyższej jakości. Co roku lista partnerów Slow Food wzbogaca się o kolejnych dostawców i producentów na najwyższym poziomie, co zdecydowanie potwierdza jej prestiż w świecie kulinarnym. ​

Jeszcze większym wyzwaniem niż dbanie o tradycje kuchni regionalnej jest stworzenie atmosfery równości i przyjaźni między wszystkimi uczestnikami wydarzenia. Wśród uczestników nie ma postaci, które okrzyknięte są jako ,,gwiazdy festiwalu", ponieważ Slow Food promuje ideę ,,wszyscy przy stole są sobie równi". Po kulinarnej stronie stołu mogą znaleźć się zarówno szefowie kuchni jak i aktorzy, piosenkarze czy blogerzy. VI edycja Slow Fest Sopot w 2018 roku przyciągnęła około 25 - 30 tysięcy smakoszy i obserwatorów.​