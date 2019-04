Śmierć rektora prof. Jacka Namieśnika. Uchwała Senatu PG głosem sprzeciwu wobec upolityczniania nagłej śmierci prof. Jacka Namieśnika

„Senat Politechniki Gdańskiej wyraża sprzeciw wobec upolityczniania przez niektóre media tragicznego wydarzenia, które spotkało naszą wspólnotę. Śmierć naszego Rektora, profesora Jacka Namieśnika, okryła nas wszystkich głęboką żałobą. Z całą mocą stwierdzamy, że łączenie jej z krytyką Jego decyzji o wyrażeniu zgody na odbycie przez Prawo i Sprawiedliwość lokalnej konwencji w murach naszej Uczelni jest bolesnym dla nas i niczym nieuzasadnionym nadużyciem” - czytamy w uchwale.

Przypomnijmy, że 30 marca na Dziedzińcu Fahrenheita Politechniki Gdańskiej odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 100 pracowników, studentów oraz absolwentów PG wystosowało list do rektora, w którym sprzeciwili się „upolitycznieniu przestrzeni uczelni”.

14 kwietnia rektor zmarł. W niektórych mediach sugerowano wpływ listu na nagłą śmierć prof. Jacka Namieśnika.

Przedstawiciele Senatu PG podkreślają, że dyskusje, które miały miejsce na uczelni wokół tego wydarzenia, „miały charakter spokojny, w żadnym momencie niewykraczający poza standardy debat akademickich”.

„Przypisywanie ich uczestnikom posługiwania się „językiem nienawiści” jest nieprawdą. Na Politechnice Gdańskiej było w ostatnich czasach bardzo wiele debat i sporów z udziałem Rektora, których temperatura była znacznie wyższa niż w przypadku kontrowersji związanych ze wspomnianą konwencją” - czytamy w uchwale.

Przedstawiciele Senatu zaznaczają też, że rektor starał się utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi politycznymi ugrupowaniami odgrywającymi istotną rolę na polskiej scenie politycznej. „Spokojnie i bez emocji odniósł się do kwestii poruszanych przez krytyków jego decyzji. Nie czuł się urażony krytyką, bowiem zawsze uznawał prawo innych do wyrażania odmiennego stanowiska. Odpowiedział im w wewnętrznym biuletynie PG” - to fragment uchwały.

Dodajmy, że została ona przyjęta jednomyślnie.

Pośmiertne odznaczenie

Prof. Jacek Namieśnik zmarł w niedzielę 14 kwietnia 2019 roku w swoim domu w Gdańsku. Przyczyną jego śmierci były prawdopodobnie problemy kardiologiczne. Miał 69 lat.

W dniu pogrzebu prezydent Andrzej Duda odznaczył prof. Namieśnika Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i popularyzacji polskiej nauki.