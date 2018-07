(© KW PSP Gdańsk)

Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek, 24.07.2018 po godzinie 16, na południowej obwodnicy Gdańska. Samochód osobowy między węzłem Lipce, a wjazdem do portu w kierunku Elbląga uderzył w tył samochodu ciężarowego. Na miejscu zginęły dzieci w wieku 3 i 1,5 lat.

