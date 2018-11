Smog w Polsce jak palenie papierosów. Zobacz, gdzie spalasz paczkę papierosów... oddychając.

Polskie miasta należą do jednych z najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Najgorzej jest z benzo(a)pirenem (B[a]P), który jest jedną z najgroźniejszych substancji rakotwórczych. Zawierają go także papierosy, dlatego można porównać oddychanie zanieczyszczonym powietrzem do palenia. By lepiej to zobrazować, Omni Calculator, start up z Krakowa, stworzył kalkulator smogowy, w którym możemy przeliczyć, ile papierosów dziennie wypalamy, oddychając powietrzem w danej miejscowości. W wyliczeniach pod uwagę wzięto średnią ilość powietrza wdychanego przez dorosłego człowieka na godzinę, średnie roczne stężenie benzo(a)pirenu zarejestrowane poza budynkami oraz zawartość B[a]P w jednym papierosie. Wyniki są zatrważające! Zobacz, gdzie jest najgorzej! Tam mieszkańcy wypalają w godzinę paczkę papierosów... tylko oddychając.