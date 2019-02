"Solidarność" zawiesza swój udział w Radzie ECS i Radzie Historycznej ECS

Rada Europejskiego Centrum Solidarności odrzuciła propozycję Ministerstwa Kultury. Spektakularny sukces zbiórki na instytucję

"To niezgodna z prawem próba przejęcia ECS przez rząd PiS" - podkreślali członkowie Rady po jej sobotnim nadzwyczajnym zebraniu. Odnieśli się w ten sposób do zeszłotygodniowej propozycji wicepremier Piotra Glińskiego dotyczącej wysokości dofinansowania dla ECS. Tymczasem po 30 go...