Od marca sklepy będą czynne tylko w niektóre niedziele. Właściciele sieci handlowych już wiedzą, jak ominąć zakaz, eksperci ostrzegają, że prace stracą tysiące osób, a sprzedawcy obawiają się tłumów klientów w soboty. A co o tym sądzą sami klienci? Spytaliśmy o to gdańszczan.

- To istotny moment przywrócenia pewnej normalności, pokazania solidarności, tej wewnątrzspołecznej. Solidarności tych, którzy w handlu nie pracują i mają wolne w niedziele, z tymi, którzy w handlu pracują i do tej pory to nie była dla nich niedziela, którą mogli spędzić ze swoimi dziećmi, małżonkami, rodziną. Tym ludziom ta wolna niedziela się należy - przekonywał prezydent Andrzej Duda w trakcie uroczystego podpisania ustawy ograniczającej handel w niedziele . Co na to zwykli klienci?