Sondaż exit poll na Pomorzu. Wyniki wyborów do PE

Wybory do europarlamentu na Pomorzu. Jaka frekwencja?

FREKWENCJA W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W POLSCE do godz. 17 wyniosła 32,51 proc. To dwa razy więcej niż o tej porze 5 lat temu. W niedzielę, 26 maja 2019, Polacy wybierają posłów do Parlamentu Europejskiego.