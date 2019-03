Sopockie szkoły najlepsze pod słońcem! Licea ogólnokształcące i Zespół Szkół Handlowych – sprawdź ofertę w kurorcie

Profesjonalna kadra nauczycielska, świetnie wyposażone zaplecze dydaktyczne i sportowe, współpraca z uczelniami wyższymi i wymiany zagraniczne – to i jeszcze więcej oferują sopockie placówki uczniom ósmych klas szkół podstawowych oraz trzecich klas gimnazjów, poszukującym najlepszej dla siebie szkoły. Warto, by miejsce, które wybiorą, łączyło wysoki poziom edukacji z dobrą atmosferą. By szkoła uczyła, dając możliwość dostania się na wymarzone studia czy zdobycia pracy w wybranym zawodzie. By rozwijała różnorodne pasje i zainteresowania uczniów, którzy tworzą zgraną społeczność. Sopockie szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe to propozycja dla każdego młodego człowieka, który szuka lekcji z nauczycielami z pasją, bogatej oferty kół naukowych i zajęć dodatkowych. A także interesujących znajomych spotykających się w przyjaznym, niebanalnym miejscu.

Sopot może pochwalić się jednym z najwyższych wskaźników zdawalności matury w Trójmieście. Nauka w tutejszych szkołach to poczucie bezpieczeństwa i pewność zdania nawet najtrudniejszego egzaminu. 90 proc. absolwentów sopockich szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych dostaje się na studia. Miasto oferuje dodatkowe godziny na zajęcia obowiązkowe (m.in. matematykę i języki obce), by uczniowie jeszcze lepiej mogli przygotować się do matury.

Każda sopocka szkoła współpracuje z trójmiejskimi uczelniami: Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Morskim czy Akademią Sztuk Pięknych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych, prelekcjach, wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

Wysokiej klasy zaplecza multimedialne, laboratoryjne oraz sportowe to kolejne plusy sopockich placówek. W każdej szkole funkcjonuje też elektroniczny dziennik, umożliwiający rodzicom śledzenie wyników dziecka na bieżąco.

Ciekawe wyjazdy krajowe i zagraniczne (m.in. do Hiszpanii, Włoch czy Niemiec) są doskonałą formą poszerzania wiedzy o świecie, którą swoim uczniom proponują szkoły. Młodzież uczestniczy także w różnorodnych wydarzeniach oraz imprezach muzycznych i kulturalnych organizowanych przez miasto i szkoły.

Także kluby sportowe i organizacje pozarządowe we współpracy z miastem są zaangażowane we wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół, dzięki czemu uczniowie mogą zdobyć np. patenty żeglarskie czy uprawnienia ratownika. Prezydent Miasta Sopotu co roku najlepszych uczniów nagradza stypendiami!



I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

w Zespole Szkół nr 1

FAJNIE W SZKOLE…

Rozszerzone programy nauczania z matematyki, fizyki, historii, języka polskiego, historii sztuki i aksonometrii, biologii, chemii i geografii sprawiają, że łatwiej dostać się na wymarzone studia politechniczne, humanistyczne i medyczne.

Możliwość wszechstronnego kształcenia i rozwoju ucznia. Współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami, m.in.: Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Pomorską Izbą Adwokacką.

Język angielski nauczany międzyoddziałowo, w zależności od stopnia zaawansowania (w tym na poziomie rozszerzonym). Drugi język obcy nowożytny do wyboru: niemiecki lub francuski, możliwość uczenia się łaciny.



Bardzo dobry poziom kształcenia – szkoła w 2019 r. uzyskała brązową tarczę w rankingu „Perspektyw”.

PO SZKOLE…

Wyjścia na wykłady, warsztaty i zajęcia na wyższych uczelniach Trójmiasta dają przedsmak studenckiego życia. Wizyty w rozgłośniach radiowych, studiach telewizyjnych i redakcjach gazet. Wykłady i spotkania w sądzie prowadzone przez adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej. Współpraca z I LO w Zakopanem – coroczne wyjazdy w góry i wizyty gości z Podhala w Sopocie.

III Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

FAJNIE W SZKOLE…

100 proc. uczniów zdaje maturę, 90 proc. absolwentów tej szkoły podejmuje studia dzienne na uczelniach publicznych! A to znaczy, że rozbudzono w nich głód wiedzy i pasję jej zdobywania.

Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne i inne narzędzia multimedialne. To gwarancja lepszego przyswajania materiału. Zasada „wkuć i zapomnieć” tu nie działa.



I PO SZKOLE…

Poczuj smak przyszłości... Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Gdańską.

Jesteś globtroterem? Grupa współpracy międzynarodowej wesprze Twoje dążenia. Jest tego więcej: grupa dziennikarska, koło edukacji kulturalnej i filozoficznej, klub miłośników teatru i podróży, klub sportowy...

IIII Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej

FAJNIE W SZKOLE…

Warto nas wybrać bo nasze Liceum to…

... kształcenie na wysokim poziomie, umożliwiającym dostanie się na wymarzoną uczelnię wyższą,

... nauczyciele nagradzani w plebiscytach i konkursach,

... wspierający wychowawcy,

... współpraca z instytucjami i specjalistami, którzy pomagają w wyborze kariery zawodowej,

... możliwość rozwoju poprzez projekty, konferencje, warsztaty a także mecze matematyczne,

... nauka języków obcych na wysokim poziomie,

... poznanie potrzeb ucznia, między innymi poprzez innowacyjną platformę indywidualni.pl,

... program „Szkoła Promująca Zdrowie” – dbamy o siebie,

... uczestnictwo w Licealiadzie w wielu dyscyplinach sportowych,

... lider w niesieniu pomocy poprzez prężne działanie wolontariuszy,

... funkcjonalny budynek z najnowocześniej wyposażonymi salami lekcyjnymi,

... najlepszy szkolny kompleks sportowy w Sopocie.

I PO SZKOLE…

Jesteś typem naukowca? Mamy dla Ciebie warsztaty, wykłady, konferencje, zajęcia laboratoryjne organizowane przez naszych partnerów edukacyjnych, takich jak PG, UG, SWPS, GUMed, AMW czy UM.

Kochasz film i teatr? Takie projekty jak „Kinomaniak”, „KLaSYK”, DKF czy szkolny teatr zapewnią Ci możliwość rozwoju kulturalnego, a uczestnictwo w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zbliży Cię do świata polskiego filmu.

Jesteś ciekawy świata? Weź udział w cyklicznych wycieczkach klasowych do Torunia, Krakowa, Wrocławia, Warszawy oraz zwiedź z nami Paryż i Lwów. Pasję do podróży może zaszczepić udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz międzynarodowe uczniowskie wymiany ze szkołami z Niemiec.

Lubisz sport i aktywny tryb życia? Zapraszamy na zajęcia sportowe, gdzie będziesz mógł sprawdzić się w różnych dyscyplinach pod okiem trenerów i specjalistów.

IZespół Szkół Handlowych

FAJNIE W SZKOLE…

Nasza szkoła kształci fachowców w różnych dziedzinach w oparciu o bieżące potrzeby rynku pracy, a nasi absolwenci są doskonale przygotowani do pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Masz wybór, możesz zostać: technikiem informatykiem, technikiem logistykiem, technikiem hotelarstwa, technikiem żywienia i usług gastronomicznych oraz technikiem eksploatacji portów i terminali. W Branżowej Szkole I Stopnia możesz zdobyć zawód kucharza. Najlepsze zawody z przyszłością!

Po ukończeniu szkoły bez problemu odnajdziesz się na rynku pracy.

I PO SZKOLE…

Uzupełnieniem zajęć szkolnych są interesujące wykłady, warsztaty i ćwiczenia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Uniwersytecie Morskim, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu czy Wyższej Szkole Administracji i Biznesu oraz innych pomorskich uczelni wyższych.

Na warsztatach turystycznych poznasz Trójmiasto i Polskę, a także całą Europę.

Masz szansę odbywać praktyki w renomowanych hotelach, wyśmienitych restauracjach, w centrach logistycznych czy też na lotnisku. Dodatkowo informatycy i hotelarze mogą mieć możliwość odbycia praktyk w Irlandii!

Wolne chwile umilą koła zainteresowań, występy teatralne i wspólne śpiewanie w chórze. Poza tym możesz grać w siatkę lub trenować w siłowni w czasie zajęć sportowych.

