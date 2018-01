Ruszyły przygotowania do kolejnej edycji Sopockich Targów Seniora.

8 edycja Sopockich Targów Seniora odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2018 r. w Hali 100 – lecia Sopotu.

- Tym razem spotkamy się wiosną kiedy przyroda budzi się do życia, dzień jest dłuższy i słońce mocnej grzeje – mówiChcemy zachęcić seniorów do aktywności, zdrowego stylu życia i podpowiedzieć jak przygotować się do jesieni życia. Jak mówią eksperci, to jaka będzie nasza starość w dużej mierze zależy od nas samych – nie tylko od genów ale również od stylu życia i naszego nastawienia.- Mile widziane są produkty i usługi, które poprawiają jakość życia osób starszych i zapewniają im poczucie bezpieczeństwa – podkreśla. Seniorzy są grupą zróżnicowaną. Ta "młodsza" starość chce być aktywna i poszukuje pomysłów na ciekawe spędzanie czasu, ale coraz więcej mamy osób w zaawansowanym wieku, często schorowanych, które wymagają wsparcia i opieki. Na Targach chcielibyśmy zaprezentować szeroki wachlarz ofert dla seniorów odpowiadających na zróżnicowane potrzeby.Targi to również ciekawe propozycje edukacyjno – kulturalne, m.in. warsztaty ruchowe, artystyczne, zdrowego odżywiania, badania profilaktyczne , konsultacje, porady i pokazy na scenie.Zgłoszenia od firm oraz propozycje do programu edukacyjno – kulturalnego można przesyłać do dnia do 2 marca. Szczegółowe informacje w biurze Targów,