Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Wielkimi krokami zbliża się festiwal Sopot Beach Rugby. Jego ambasadorką będzie znakomita polska pięściarka Ewa Piątkowska.

Od 3 do 5 sierpnia sopocką plażą zawładnie rugby. Podczas trzydniowego święta tej dyscypliny sportu zagrają przy molo znani kibicom rugbiści i rugbistki, ale także ci, którzy z rugby dopiero zaczynają swą przygodę. To będzie bez wątpienia największy plażowy turniej w Polsce i jeden z największych na świecie. Impreza odbędzie się w ramach XXVI Memoriału im. Edwarda Hodury, czyli ojca głównego organizatora turnieju w Sopocie - Jarosława Hodury i dziadka Sławosza Hodury, zawodnika sopockiego Ogniwa, który pomaga w organizacji turnieju.



- Impreza z roku na rok krzepnie i się rozwija. Mam pomysł na to, jak ją jeszcze lepiej zorganizować, ale potrzebne jest nam wsparcie - mówi „Dziennikowi Bałtyckiemu” Jarosław Hodura, były reprezentant Polski w rugby, dziś trener kobiecej drużyny Ogniwo Sopot Women’s Rugby i prezes Fundacji im. Edwarda Hodury, która organizuje sopocki festiwal rugby.



Do udziału w zawodach można się jeszcze zgłaszać. Specjalny formularz jest na stronie fundacjahodura.pl. Tam też można przeczytać o zasadach i warunkach uczestnictwa w turnieju. - Zapraszam wszystkich chętnych, a w szczególności drużyny kobiece - mówi Jarosław Hodura, który stara się nadać imprezie odpowiedni prestiż.



- Bardzo się cieszę, że udało się nam pozyskać Ewę Piątkowską w roli ambasadora turnieju Sopot Beach Rugby - dodaje Hodura.



Piątkowska to najbardziej utytułowana polska pięściarka w historii. Jest pierwszą polską mistrzynią Europy i mistrzynią świata WBC, najbardziej prestiżowej federacji pięściarskiej. Jej udział w sopockiej imprezie rugby nie jest przypadkowy. Ewa Piątkowska grała w rugby, a nawet reprezentowała nasz kraj. Jej sportowy przydomek - „Tygrysica” pochodzi od nazwy kobiecej drużyny rugby z Sochaczewa, w której występowała.



Jarosława Hodurę w organizacji Sopot Beach Rugby wspierają: Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, który objął turniej honorowym patronatem, Fundacja Lotto, MOSiR w Sopocie, Kąpielisko Morskie Sopot i firma Oceanic.



- Materiały graficzne zamykamy do 6 lipca, wszystkie prace przy organizacji sopockiego festiwalu nabierają przyspieszenia - dodaje Hodura.



Program Sopot Beach Rugby:



3 sierpnia (piątek) - Junior Sopot Beach Rugby (bez wpisowego), 4 sierpnia (sobota) - Sopot Beach Rugby mężczyzn (wpisowe), 5 sierpnia (niedziela) - Sopot Beach Rugby kobiet (wpisowe), 5 sierpnia (niedziela) - Turniej charytatywny „Hodura Cup” (bez wpisowego)



Adam Nawałka: Kadra szersza niż podczas Euro, ale podstawowi zawodnicy w słabszej formie



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.