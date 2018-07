Już w sobotę startują pierwsze mecze Sopot Open. Na kilka dni przed rozpoczęciem zawodów z udziału w turnieju zrezygnował Jerzy Janowicz.

W ubiegłym roku, pod koniec listopada zawodnik przeszedł dwa zabiegi - pierwszy korekcji wzroku, a drugi kolana. Tenisista miał wrócić na kort tenisowy podczas Sopot Open.- Plan był taki, żebym wystartował w Sopot Open. Niestety mój pierwszy start po kontuzji zostanie przełożony. Nie chodzi mi o moje kolano, ale nie czuje się fizycznie przygotowany, żeby grać z tygodnia na tydzień. Jest mi z tego powodu smutno, ale nie chcę zaczynać turniejów, jeżeli nie czuję się gotowy - przekazał informacje swoim fanom poprzez Instagrama. - Mój powrót będzie, ale nie w Sopocie. Nie chcę wrócić i zaliczyć falstartu. Pierwszą oznaką, że jestem gotowy do gry, to będzie, gdy zgłoszę się do jakiegoś turnieju. Nie panikujmy, nie dzieje się nic złego, a kolano jest w porządku. Dla tych, którzy czekali na mój występ w Sopocie, jest niespodzianka. W sobotę i niedzielę będę na turnieju i będzie można mnie spotkać - dodaje tenisista.Janowicz grać miał na kortach gdyńskiej Arki dzięki dzikiej karcie, którą przyznali mu organizatorzy. W ciągu kilku dni mamy poznać zmiennika Jerzego Janowicza. Oprócz łodzianina podczas turnieju polscy kibice podczas Sopot Open oglądać będą mogli Kamila Majchrzaka, Michała Dembeka i Daniela Michalskiego. Najwyżej rozstawiony jest natomiast Włoch Paolo Lorenzi, a z dwójką zagra Boliwijczyk Hugo Delien.Eliminacje: 28 – 29 lipca 2018Turniej główny: 30 lipca – 5 sierpnia 2018• Lokalizacja:Klub Tenisowy Arka 81-409 Gdynia, ul. Ejsmonda 3• Ranga turnieju:Challenger ATP• Pula nagród:64 000 Euro + Hospitality (wyżywienie i zakwaterowanie)• Bilety:28 lipca – 3 sierpnia – wstęp wolny 4 sierpnia – 5 sierpnia – wstęp płatnyBilet normalny: 20 PLNBilet ulgowy: 15 PLN - uczniowie i studenci do lat 26 na podstawie legitymacji, emeryci i renciści. Dzieci do lat 6 wstęp wolny bez gwarancji miejsca siedzącego.