Spalarnia Port Service opublikowała film, w którym pokazuje proces likwidacji kontrowersyjnych odpadów przywiezionych do Gdańska z Gostynina

Szumełda kontra Guzikiewicz w sądzie. Ciąg dalszy sprawy awantury podczas wizyty premiera Morawieckiego w sali BHP

Wyjdź ze mną! Wyjdź na zewnątrz chłopie! Miał, jak relacjonował Szumełda, wykrzykiwać do niego Guzikiewicz, który wyrwał mu i podarł kartkę z napisem „PiS to pic”. Próbowałem pana Szumełdę uspokoić – tłumaczył Karol Guzikiewicz. - To był dotyk na uspokojenie.