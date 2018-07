Masz zdjęcie do tego tematu?

Drużyna biało-zielonych zadecydowała, że od przyszłego sezonu z kapitańską opaską grać będzie Flavio Paixao. Portugalczyk sprawdzi się w tej roli już w piątek, ponieważ Lechia zagra mecz towarzyski z Pogonią Szczecin.

Jarosław Bieniuk dołącza do zespołu szkoleniowego Lechii Gdańsk

Zastępcą Portugalczyka, będzie dotychczasowy kapitan - Dusan Kuciak. W przypadku, gdyby obaj zawodnicy byli nieobecni na boisku, drużynie przewodził będzie Ariel Borysiuk. Flavio w gdańskiej Lechii gra od 2016 r. Od tego czasu strzelił 27 bramek i zaliczył 10 asyst. W zeszłym sezonie zdobył dla biało-zielonych bardzo ważne gole w spotkaniach z Arką Gdynia. Zdobyte punkty pod koniec sezonu zapewniły Lechii byt w Ekstraklasie.W piątek Flavio sprawdzi się w roli kapitana w sparingu z Pogonią Szczecin. Biało-zieloni ze szczecińskim klubem zagrają we Wronkach. Lechia ma za sobą już trzy przedsezonowe sprawdziany. Najpierw gdańszczanie przegrali z mistrzem Cypru APOEL-em 1:2, później wygrali z Bytovią Bytów 1:0, a w ostatnim sparingu rozgromili Chojniczankę Chojnice, aż 5:1. W spotkaniu z pierwszoligową Bytovią to właśnie Portugalczyk strzelił zwycięskiego gola w 90. minucie. Portowcy za to sparing z Chrobrym Głogów wygrali 1:0, a dwa spotkania zremisowali 1:1 ze Świtem Skolwin i Hapoelem Ber Szewa.Początek spotkania z Pogonią Szczecin o godz. 16. Lechia na zakończenie zgrupowania w Opalenicy zagra w sobotę o godz. 13. ze słowackim zespołem FK Zeleziarne Podbrezova.